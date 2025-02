Deze zomer laatste editie van Klinkende Kroegen in Brugge?

“Het concept van Klinkende Kroegen krijgt alsmaar minder draagvlak. Samen met de Brugse cafébazen werken we aan een nieuw project voor 2026.” Dat zei cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) tijdens de gemeenteraad, toen hij kritiek kreeg over zijn muzikaal beleid.

Raadslid Michiel Vanroose (Voor Brugge) stelt vast dat er steeds minder horecabazen willen deelnemen aan Klinkende Kroegen deze zomer: “Tot 28 februari hebben ze tijd om zich in te schrijven. In 2023 waren er 35 deelnemers, in 2024 slechts 16 deelnemers. Vier onder hen houden hun beslissing in beraad, dus zijn er slechts twaalf geïnteresseerden.”

Bruges-la-morte

“De reden zijn de de strenge geluidsnormen en zware boetes. Waarom gelden er andere regels voor lokale ondernemers dan voor stedelijke initiatieven. Kookeet is verdwenen, Moods! gaat niet meer door, Klinkende Kroegen dreigt de verkeerde richting uit te gaan. Welke richting wil het stadsbestuur uitgaan? Een bruisende stad of Bruges-la-morte?”

Volgens Nele Caus (N-VA) lijkt dit dossier steeds meer op een tragedie of komedie van Shakespeare: “Er is geen absoluut romance tussen de kroegbazen en de bevoegde schepen. Die getuigt van weinig animo, wil hij Klinkende Kroegen opdoeken. Het valt op dat steeds dezelfde kroegen gecontroleerd en geviseerd worden.”

Nieuw concept

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) benadrukte dat er niks verandert in 2025: “Er hebben al vijftien cafés ingeschreven voor Klinkende Kroegen, elf voor Wijklanken. De Stad beperkt het aanbod van uitleenbaar materiaal, we zullen enkel nog mobiele podia aanbieden om de personeelsinzet te beperken.”

“We praten met de cafébazen over een nieuw project in 2026, want het draagvlak voor het huidig concept is klein geworden. In plaats van Brugse bands te programmeren, zijn het minifestivals geworden met dj’s. Cafés moeten voldoen aan de geluidsnormen. De boetes vallen mee: dertien in 2022, zeven in 2023 en drie in 2024. Dat wijst op groeiend inzicht van de herbergiers.”