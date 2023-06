Deze West-Vlamingen maken baie lekker wyne*

Maya Strobbe

Als dochter van een Nieuwpoortse wijnhandelaar kreeg Maya Strobbe (48), auteur van het boek Baie lekker wyne, de passie voor wijn al vroeg te pakken. Die zaak, Winetime, runde ze zelf tot vier jaar geleden. Intussen schreef ze ook over wijn voor onder meer Libelle Lekker. En voor haar eerste boek Vrouwen maken de wijn portretteerde ze 15 vrouwelijke wijnmaaksters uit verschillende Europese wijnregio’s. Sinds vier jaar is ze ook zaakvoerster van restaurant Tabl’O Food & Drinks.

En nu dus een boek over wijnmakers in Zuid-Afrika. “Enkele jaren geleden besloot ik samen met mijn man Yves Lameire in Zuid-Afrika te gaan wonen, waar we een huis met wijngaard hadden gekocht, in Franschhoek nabij Stellenbosch”, schetst Maya. “Dat noemen we een paar maanden per jaar onze thuis. Daarnaast blijven we nog te graag bezig met onze jobs hier.”

In Zuid-Afrika leerde Maya intussen wel andere wijnmakers kennen, onder wie opvallend veel Belgen. “Ik vond dat een mooie insteek voor een nieuw boek: wat heeft die mensen bezield om België te verlaten en zo ver van huis wijn te gaan maken? In het boek vind je de technische feiten over hun domeinen, maar vooral ook hun bijzondere verhalen.”

De rode draad in die verhalen is de liefde voor de overweldigende natuur in Zuid-Afrika, maar ook voor het wijn maken. Dat laatste blijkt nochtans niet te onderschatten: “Er moet hard gewerkt worden om goeie wijnen te maken. Maar daar eindigt het niet, want je moet je wijnen ook verkocht krijgen. En dat is lang niet vanzelfsprekend.”

In september brengen Maya en Yves ook hun eerste wijn uit. Onder de naam MyLiefste lanceren ze dan een shiraz, een merlot en een sauvignon blanc.

‘Baie Lekker Wyne – Belgische wijnbouwers in Zuid-Afrika’ van Maya Strobbe verschijnt op 7 juli bij uitgeverij Stichting Kunstboek en kost 29,95 euro. Bruggeling Jan D’Hondt zorgde voor de sfeervolle foto’s.