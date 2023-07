Deze West-Vlamingen gaf Koning Filip blauw bloed

Koning Filip zit op vrijdag 21 juli exact tien jaar op de troon. In die tijd heeft het staatshoofd een pak Belgen in de adelstand verheven, onder wie ook zeven West-Vlamingen. Toponderneemster Hilde Laga, componist François Glorieux en mensenrechtenactiviste Jennie Vanlerberghe kregen van de koning… blauw bloed.

Ridder François Glorieux: “Die bekroning was de kers op de taart van mijn carrière”

Hij staat internationaal bekend als topcomponist, pianovirtuoos, dirigent en professor in de muziek, praatte in 1989 twee uur lang met Michael Jackson om hem zijn klassieke bewerkingen van ’s mans hits te laten horen en is op zijn negentigste nog steeds bijzonder actief.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de in Kortrijk geboren François Glorieux in 2015 door koning Filip in de adelstand verheven werd en zich nu al acht jaar Ridder in de Orde van Leopold II mag noemen. “Een heel mooi moment. Toen ik het nieuws kreeg, was ik wel content, ja”, glimlacht hij. “Ik beschouw het als de kers op de taart van mijn hele carrière.” Tijdens die loopbaan had François Glorieux het geluk onze drie laatste koningen te ontmoeten. “Koning Boudewijn woonde regelmatig concerten van me bij en ik kende hem persoonlijk ook redelijk goed. Koning Albert II heeft me ook enkele decoraties opgespeld (onder andere Commandeur in de Kroonorde en Officier in de Leopoldsorde, red.) en mijn kennismaking met koning Filip was bijzonder hartelijk. Hij wist perfect wat ik bereikt had en wie ik was.”

Zijn erkenning als ridder heeft in François’ woning in Antwerpen een ereplek gekregen. “Ik ben er bijzonder trots op. Maar liefst ben ik gewoon met muziek bezig. In oktober staan drie concerten gepland. Daar kijk ik nu al enorm naar uit. En ja, de koning is zeker welkom”, knipoogt hij.

Hilde Laga. © Joke Couvreur

Barones Hilde Laga: “Complete verrassing, maar ik heb niet getwijfeld”

Hilde Laga (67) werd in 2015 in de adelstand verheven door koning Filip. De toponderneemster uit Kortrijk wordt de machtigste vrouw van de Brusselse beurs genoemd, is voorzitter van investeringsmaatschappij GIMV, bestuurster van onder andere Barco en ING en is een rolmodel voor vrouwen. Sinds 2015 mag ze daar ook de titel van barones aan toevoegen. “Ik kijk met veel plezier terug op die heugelijke dag. Een indrukwekkende gebeurtenis in zijn totaliteit, waarvan ook mijn echtgenoot Ignace getuige was. Het was een moment van grote emotie, tezelfdertijd ervoer ik ook een gevoel van grote dankbaarheid.”

Haar titel van barones is voor Hilde een bijzonder mooie erkenning voor wat ze professioneel verwezenlijkt heeft. “Ik voelde me zeer vereerd toen ik op een dag gecontacteerd werd door Frans van Daele, toen de kabinetschef van de koning. Hij vroeg me of men mij mocht voordragen voor de titel van barones. Een complete verrassing, maar ik heb uiteraard geen seconde getwijfeld.”

De Kortrijkse laat zich – uiteraard – niet aanspreken als barones. “Ik gebruik de titel enkel en alleen als het een toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie of het publiek waarvoor ik mag spreken.”

Jennie Vanlerberghe. © Joke Couvreur

Barones Jennie Vanlerberghe: “Zo’n erkenning doet enorm veel deugd”

Jennie Vanlerberghe (78) ontving in 2014 van koning Filip de adellijke titel van barones. “Er werd niet specifiek gezegd waarom, maar de inzet voor Moeders voor Vrede in Afghanistan zal daar zeker voor iets tussen gezeten hebben. Ik was wel verrast toen ik het bericht kreeg, maar uiteraard doet zo’n erkenning enorm veel deugd. Al zie ik het meer als een bekroning voor een heel team, van wie ik een van de schakels ben”, vertelt de Ieperse, die eerder al eens door koning Albert werd uitgenodigd als vredesvrouw.

Op 8 maart 2018 volgde een nieuwe ontmoeting met de koninklijke familie. “Op Internationale Vrouwendag mochten we met een aantal vrouwen lunchen in het paleis. Koning Filip zat toen voor mij aan tafel en we hadden een heel aangenaam gesprek. Een maand geleden mocht ik nog eens naar het koninklijk paleis, voor een ontmoeting met koningin Mathilde naar aanleiding van Women at the Table.”

Ondertussen blijft barones Jennie met Moeders voor Vrede strijden voor de rechten van vrouwen in Afghanistan. “Op dit moment krijgen nog altijd drie klassen van telkens 25 meisjes van 16 jaar les. We hebben een hoopvolle blik op de toekomst. Ter plaatse gaan is op dit moment helaas niet mogelijk, want we kunnen geen visum krijgen.”

Wie kreeg al een titel van Koning Filip? Naast Jennie Vanlerberghe, Hilde Laga en François Glorieux verhief koning Filip nog vier West-Vlamingen in de adelstand. Oostendenaar Jean Bourgain (overleden in 2018, red.), een vooraanstaande wiskundige, kreeg in 2015 de titel van baron, sinds 2016 mag de in Kortrijk geboren historica Sophie De Schaepdrijver zich barones noemen en in 2017 kregen de Ardooise toponderneemster Michèle Sioen en Natan-eigenaar Edouard Vermeulen uit Ieper de titel van baron(es).

Hoe word je van adel? – Officieel luidt het dat de koning de adeldom verleent aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in hun vakgebied en daarbuiten, en aan personen met internationale uitstraling. – Elk jaar worden op 21 juli in het Staatsblad de namen gepubliceerd van de 10 tot 15 Belgen die zich – in stijgende volgorde – ridder, baron, burggraaf of graaf mogen noemen. De oude titels markies, hertog of prins worden niet meer uitgereikt. – De Consultatieve Commissie voor de Toekenning van Adelbrieven stelt een lijst met kandidaten op die aan de minister van Buitenlandse Zaken wordt voorgelegd. Doe commissie is typisch Belgisch samengesteld: evenveel Nederlands- als Franstaligen, met vertegenwoordigingen uit alle geledingen van de samenleving. Uiteindelijk is het de koning zelf die bepaalt wie tot de adel mag toetreden. – Voorrechten levert een dergelijke titel niet op, dat is grondwettelijk bepaald. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. De registratie- en kanselarijrechten kosten minstens 751,2 euro, voor de adelbrief – vervaardigd door een zelfstandig kunstenaar – tel je circa 3.000 euro neer. Maar je mag ook bedanken voor de eer…

• Jezelf of iemand anders voordragen? Dan richt u zich best per brief aan de koning of de minister van Buitenlandse zaken.

• Nog dit: de Raad van Adel, die instaat voor de nazorg van het nieuwe blauw bloed, wordt voorgezeten door een halve West-Vlaming: Frans Van Daele werd in 1947 in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg geboren en verhuisde op zijn twaalfde naar Knokke. (PVH)