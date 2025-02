Deze koppels vierden valentijn voor het eerst in vriesweer rond het Ieperse belfort: “Dansen en de liefde hielden ons warm”

Het vroor vrijdagavond op de Ieperse Grote Markt, maar een nieuw valentijnsevent rond het belfort deed de lichaamstemperatuur opwarmen met dans, romantiek en een vleugje nostalgie.

“Wij dansen op de tonen van Du, onze trouwslow van 15 oktober 1977”, aldus Gerard Dedier (70) en Erika Vandoorne (66). Het koppel begon vrijdagavond als een van de eerste koppels te slowen op de Grote Markt, onderaan het belfort van Ieper. Vanuit de toren weerklonk de Duitse liefdesklassieker Du, live gespeeld door stadsbeiaardier Ludo Geloen (62). Hij kreeg het nummer doorgestuurd van Gerard en Erika voor dit nieuw valentijnsevent met de toepasselijke naam Love is in the Air.

“Het lukte zeker nog om onze openingsdans te dansen: we bleven 47 jaar oefenen”, zegt het koppel. “Het is wel de eerste keer dat we dit nummer horen uit een beiaard. We vinden het mooi, net als dit initiatief. Ieper doet nog iets voor de eigen inwoners, het is niet allemaal voor de Engelsen (lachen).” Ze zijn niet uitgedost in de trouwkledij van weleer, maar warm ingeduffeld. “Is het een gladde dansvloer”, vragen enkele geamuseerde toeschouwers, alluderend op de vrieskou.

Champagne

Het decor: de verlichte, recent gerestaureerde Lakenhallen. “Ik ben van Zonnebeke afkomstig en zei altijd dat ik zou terugkeren maar Ieper is vrjé schwone, echte waarheid. Ik zou van mijn leven nooit meer terugkeren”, vertelt Erika. “We hebben vanochtend een ontbijtje gedaan en zullen vanavond nog een mondje eten in de stad.” Het nieuwe event trok geen massa volk. “Maar dit is een mooi begin”, vindt Gerard. “Doe dit volgend jaar zeker opnieuw, zou ik zeggen.”

“Het geheim van onze liefde? Een beetje water bij de wijn doen enni. Gelik overolsn”, stelt Erika. “En dat er velen ons mogen volgen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Aja, we kunnen daar nog op dansen.” Wat verderop weerklinkt de plof van een champagnefles die ontkurkt wordt door een jonger koppel: Delphine Ballois (44) uit het Zonnebeekse Zandvoorde en Kris Degraeve (54) uit Poelkapelle. “Wij hadden reclame gezien voor deze valentijnsavond. Het is leuk en origineel op een mooie locatie.”

Prille liefde

Het koppel zat op de geplaatste stoeltjes rond de geïmproviseerde, romantisch belichte dansvloer. “We zijn goed ingeduffeld met handschoenen, mutsen en we hebben een dekentje en onze bubbels mee”, aldus Delphine. “Of we al dansten? Nog niet, maar het kan ervan komen. Deze zomer zijn we drie jaar samen. Prille liefde, uiteraard (lacht).”

Nog priller is de relatie van Marcel Allaert (78) uit Ieper en Rosemie Durnez (65) uit Zonnebeke. “Wij hebben geen openingsdans: we zijn pas twee jaar samen, maar het is nooit te laat hé”, stelt Rosemie. “Ik heb de playlist van de beiaardier op mijn gsm staan”, zegt Marcel. “De muziek is niet altijd goed te volgen door het lawaai van het verkeer dat passeert. Het omgevingsgeluid is wat storend om volop te kunnen genieten van de beiaard. Misschien is het een idee om de volgende keer de markt wat verkeersvrijer te maken.”

Laten groeien

“Mogelijk versterken we de belfortmuziek met een ander soort instrument om de liedjes duidelijker te laten weerklinken bij een tweede editie”, opperde evenementenschepen Diego Desmadryl (Team Ieper), die een eerste evaluatie maakte bij de dansvloer. “We zullen deze nieuwe valentijnsavond verder laten groeien.”

“We zijn wel heel positief over het event zelf”, benadrukt Rosemie die nog enkele relatietips meegeeft. “Mekaar verstaan, vertrouwen en goed spreken: geen problemen laten aanslepen, alles direct uitpraten.” (TP)