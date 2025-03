Deze ingrepen moeten waterattractie Amazonia open houden: “Ze zorgen ook voor meer snelheid en splash”

Drie ingrepen moeten voorkomen dat bootjes nog vastlopen op de veelbesproken waterattractie Amazonia, die Bellewaerde vorig jaar opende maar onverwacht moest sluiten. De heropening is geprikt op 5 april en het park belooft meer snelheid en splash. “Een nog leukere ervaring.”

Een halve zomer en hele winter lang werd gesleuteld aan attractie Amazonia, die een jaar geleden werd voorgesteld als “wereldprimeur” in het Ieperse Bellewaerde Park. De verwachtingen waren hoog, maar de exclusieve waterattractie liet het geregeld afweten. Bij de opening van het nieuwe seizoen op 5 april verzekert het park nu dat Amazonia voor het eerst weer opengaat sinds de onverwachte sluiting op 1 augustus 2024.

Niet zoals gepland

“Amazonia moest dé blikvanger worden van onze nieuwe thematische zone Mundo Amazonia, maar helaas liep het niet zoals gepland,” vertelt algemeen directeur Stefaan Lemey. “Omdat de attractie niet voldeed aan onze eisen, hebben we constructeur Intamin opnieuw aan het werk gezet. Veiligheid stond nooit ter discussie, maar er waren te veel technische problemen en de ervaring was gewoonweg niet goed genoeg. En bij Bellewaerde gaan we voor niets minder dan topkwaliteit.”

Vertraging onderdelen

“Sommige technologieën en unieke combinaties werden wereldwijd nooit eerder toegepast”, aldus Lemey. “Attractiebouwer Intamin staat bekend om zijn innovatieve technologieën en ‘world-first’ attracties, maar bij waterattracties zijn tests in de praktijk essentieel. De werking van zo’n innovatieve attractie is nooit volledig te simuleren op computer. Pas in reële omstandigheden ontdek je hoe alles samenwerkt, en dat heeft duidelijk meer tijd gekost dan gepland, mede door vertragingen in de levering van cruciale onderdelen. Wij hadden er heel hoog op ingezet en waren even teleurgesteld als onze bezoekers. Op een bepaald moment moesten we beslissen de stekker eruit te trekken.”

Evacuaties

Een hardnekkig probleem was het vastlopen van bootjes in de halfpipe, de blikvanger van Amazonia, met evacuaties en vertragingen tot gevolg. Na de sluiting kwam de attractiebouwer ter plaatse, deed een grondige analyse en ingrepen die uitvoerig getest werden. “We hebben alles op alles gezet,” benadrukt Lemey. “Geen halve oplossingen, geen snelle fixes. Nu kunnen we met volle overtuiging zeggen: Amazonia is klaar om bezoekers de ultieme beleving te bieden. Dit keer zoals het hoort.”

Perfecte lijn

Het gaat om drie ingrepen. “Bovenaan de lift is een verbeterde pomp geïnstalleerd met meer debiet, waardoor extra stuwing ontstaat in het water en de boot meer vaart krijgt richting halfpipe”, duidt parkwoordvoerder Filip Van Dorpe. “Er is een geleidingshoek aangebracht aan het begin van de halfpipe om de boten meer te kunnen sturen langs een bepaald traject in de halfpipe. De banden van de boten zijn vernieuwd en onderaan verstevigd. Het gaat om een nieuwe band die speciaal voor deze attractie is ontworpen. Deze drie zaken samen moeten stilstand voorkomen en zorgen dat boten de perfecte lijn volgen.”

Kletsnat?

De ingrepen zullen voelbaar zijn in de bootjes. “Ze zullen wat sneller gaan en de splash in de halfpipe zal iets groter zijn, wat de ervaring alleen maar leuker maakt”, stelt Van Dorpe. “Het traject in de halfpipe wordt ook iets langer en met meer bochten. Het is op alle vlakken een verbetering en zorgt voor een unieke ervaring. We zijn heel trots en enthousiast om Amazonia opnieuw te openen. Of je door de aanpassingen ook natter wordt? De kans is iets groter, maar je wordt niet kletsnat en het blijft afhankelijk van je precieze plek in de boot.” (TP)