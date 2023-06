Deze iconische West-Vlaamse frietkoten verdienen bescherming

Frituur Bij Nancy in Moorsele: “Hier serveren we nog frietjes in puntzakken”

Jana Van Belle (27) nam pakweg een jaar geleden frituur Bij Nancy, vlakbij bij het voetbalplein in Moorsele (Wevelgem), over van haar voorganger Nancy. “Dit frietkot staat hier al minstens 40 jaar. Het is een van de weinige oude en échte frietkoten in de buurt die nog overblijven. Je ziet dat mensen dat wel appreciëren en ook heimwee hebben naar vroeger, naar simpeler tijden. Ik geef de frietjes nog in een puntzak met een dikke kwak saus, want hier kijken we niet op een euro.”

Een iconisch frietkot overnemen komt niet zonder uitdagingen. “Het is al een oud frietkotje, dus het vraagt wat meer werk. Er is hier bijvoorbeeld geen stromend water. Daarom gebruiken we een pomp met regenwater of nemen we water mee. De afwas doe ik na mijn werk gewoon thuis. Elke week wordt alles van boven tot onder geschuurd en gedweild. Maar deze frituur is het zeker meer dan waard”, glundert Jana.