Deze 25 West-Vlaamse initiatieven krijgen steun van De Warmste Week

De organisatie van De Warmste Week maakt vandaag bekend welke 200 Vlaamse projecten de jury konden overtuigen. In onze provincie zullen 25 organisaties een deel van de totale opbrengst van de acties mee naar huis mogen nemen.

Dit jaar pakt De Warmste Week, de grootschalige inzamelactie van VRT voor wisselende goede doelen, het anders aan. Alle giften en opbrengsten van acties worden verzameld in één groot fonds, dat uiteindelijk verdeeld wordt onder 200 vooraf geselecteerde initiatieven. Het DWW Fonds steunt dit jaar concrete projecten onder het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week is sinds 2018 geen soloactiviteit van Studio Brussel meer, maar een overkoepelende actie van VRT. Het volledige programma zal traditiegetrouw de week voor Kerstmis, van 18 tot 24 december, gevolgd kunnen worden via Eén, MNM en Studio Brussel.

Dit zijn de 25 West-Vlaamse ‘Kunnen zijn wie je bent’-projecten

Anna Timmerman vzw (Brugge): doofblindenkamp als oefenplaats voor doofblindenassistenten in spe

doofblindenkamp als oefenplaats voor doofblindenassistenten in spe Alehoppa vzw (Sint Andries, Brugge): andersmobiele kinderen onbeperkt laten mee sporten op school

andersmobiele kinderen onbeperkt laten mee sporten op school Scholengroep Impact! (Sint Andries, Brugge): project ‘CaféOK@Impact!’

project ‘CaféOK@Impact!’ Sint Andreaslyceum (Sint Kruis, Brugge): project ‘Peer supporters’, groepje leerlingen die een opleiding volgen om andere leerlingen te ondersteunen voor wie minder goed terecht kan bij een volwassene

project ‘Peer supporters’, groepje leerlingen die een opleiding volgen om andere leerlingen te ondersteunen voor wie minder goed terecht kan bij een volwassene Materniteit Dano Burkina Faso vzw (Oostende): een fiets voor jonge vrouwen in Burkina Faso, betere mobiliteit zorgt voor een vlottere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg

een fiets voor jonge vrouwen in Burkina Faso, betere mobiliteit zorgt voor een vlottere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg Held-er vzw (Oostende): uitdagende thema’s helder uitgelegd – een online platform voor kinderen en leerkrachten van de lagere school

uitdagende thema’s helder uitgelegd – een online platform voor kinderen en leerkrachten van de lagere school Briek vzw (Oostende): project ‘Iedereen verliefd’, de vzw brengt vrije tijd binnen het bereik van jongeren en volwassenen met een beperking

project ‘Iedereen verliefd’, de vzw brengt vrije tijd binnen het bereik van jongeren en volwassenen met een beperking Blindenzorg Licht en Liefde (Jabbeke): project ‘HOOGSTPERSOONLIJK’, de vzw helpt blinde en slechtziende mensen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen

project ‘HOOGSTPERSOONLIJK’, de vzw helpt blinde en slechtziende mensen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen Be Optimal in Action @ Sport (Kortrijk): BOAS-games, een zwemwedstrijd voor mensen met een beperking die specifiek zwemmateriaal en hoogstaande begeleiding krijgen

BOAS-games, een zwemwedstrijd voor mensen met een beperking die specifiek zwemmateriaal en hoogstaande begeleiding krijgen De Kier vzw (Kortrijk): ‘Project 16+’ richt zich op gemotiveerde studerende jongeren uit kansarme gezinnen. De Kier wil met Project 16+ ook hen kansen geven om te worden wie ze zijn.

‘Project 16+’ richt zich op gemotiveerde studerende jongeren uit kansarme gezinnen. De Kier wil met Project 16+ ook hen kansen geven om te worden wie ze zijn. Het Bataljong (Kortrijk): Radio Loteling, een theatervoorstelling waarin mensen met jongdementie zelf het voortouw nemen

Radio Loteling, een theatervoorstelling waarin mensen met jongdementie zelf het voortouw nemen Quindo vzw (Kortrijk): Taboù? – thematische podcasts voor en door jongeren

Taboù? – thematische podcasts voor en door jongeren Howest (Kortrijk): project ‘Karavaan, samen op weg!’ Studenten-ambassadeurs bemannen 2 caravans die zijn uitgerust als podcaststudio, luisterplek en trekpleister. In die veilige haven kunnen studenten gevoelige kwesties bespreken.

project ‘Karavaan, samen op weg!’ Studenten-ambassadeurs bemannen 2 caravans die zijn uitgerust als podcaststudio, luisterplek en trekpleister. In die veilige haven kunnen studenten gevoelige kwesties bespreken. IMLandelijk vzw (Bissegem, Kortrijk): project ‘Kom op, sta op’, de vzw biedt hulp aan en organiseert activiteiten voor slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

project ‘Kom op, sta op’, de vzw biedt hulp aan en organiseert activiteiten voor slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. De Engelenhoeve vzw (Rollegem, Marke): installatie van een mobiel percussiehuis in het mini-pretpark waar personen, vooral kinderen, met een beperking en kansarme kinderen hun moment van geluk kunnen beleven.

installatie van een mobiel percussiehuis in het mini-pretpark waar personen, vooral kinderen, met een beperking en kansarme kinderen hun moment van geluk kunnen beleven. De Living vzw (Deerlijk): project ‘De Living met dat extra klontje aandacht!’

project ‘De Living met dat extra klontje aandacht!’ Mel’s Rose vzw (Gijzelbrechtegem, Anzegem): project ‘DURF TE SPREKEN’, de vzw zet zich in voor mensen die lijden aan obsessieve compulsieve stoornissen

project ‘DURF TE SPREKEN’, de vzw zet zich in voor mensen die lijden aan obsessieve compulsieve stoornissen Havenzate vzw (Veurne): organisatie van ‘Special Olympics’, de vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking

organisatie van ‘Special Olympics’, de vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking Kloen vzw (Roeselare): organisatie van ‘Clowntown’, een uniek concert met een koor van jongeren met en zonder het syndroom van Down

organisatie van ‘Clowntown’, een uniek concert met een koor van jongeren met en zonder het syndroom van Down WZN Vincenthove (Roeselare): laat ogen twinkelen bij ouderen met dementie door gebruik van de beleef-tv

laat ogen twinkelen bij ouderen met dementie door gebruik van de beleef-tv Pleegzorg West-Vlaanderen (Roeselare): project ‘De Koesterdoos’

project ‘De Koesterdoos’ t’Hope vzw (Roeselare): project ‘18PLUS On Air: ‘Mag ik IK zijn?’’, de vzw is een welzijnsschakel & vereniging waar armen het woord nemen

project ‘18PLUS On Air: ‘Mag ik IK zijn?’’, de vzw is een welzijnsschakel & vereniging waar armen het woord nemen Onze Kinderen vzw (Rumbeke, Roeselare): project’Act-lab’, een creatieve ontmoetingsplek voor kwetsbare en minder kwetsbare jongeren

project’Act-lab’, een creatieve ontmoetingsplek voor kwetsbare en minder kwetsbare jongeren D.O.G.B.O.-DOGBO vzw (Rumbeke, Roeselare ): project ‘Kindslaaf wordt zelfredzame onderneemster’, de vzw steunt sociale projecten in Dogbo

): project ‘Kindslaaf wordt zelfredzame onderneemster’, de vzw steunt sociale projecten in Dogbo Vondels vzw (Ieper): organisatie van ‘De WTF’s (Westhoek Tribike Flandriens)’, de vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd

Dieter Coppens bracht alvast een bezoekje aan De Engelenhoeve in Kortrijk, waar Greetje en Denis de droom van hun overleden zoontje waarmaken. Met steun van De Warmste Week hopen ze om ook een mobiel percussiehuis te bouwen voor mensen met een beperking.