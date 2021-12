Devon en zijn familie blikken terug op een mooi 2021: “Dylana is voor ons gezin een echt godsgeschenk”

2021 was een mooi jaar voor de familie Aneca. Sinds het gezin eind augustus uitbreidde met een zusje voor Devon, lijkt het geluk niet op te kunnen. “Hopelijk wordt 2022 even mooi.”

Vorige kerst was voor Devon en zijn gezin al onvergetelijk, maar deze wordt zo mogelijk nog mooier. Het zal immers de eerste kerst met Dylana zijn.

“Dylana was voor ons hele gezin een waar godsgeschenk na de lange lijdensweg die we al aflegden met Devon. Zijn hoofdpijn is intussen veel verminderd en hij kan, in plaats van halve dagen, nu vier volle dagen in de week naar school. Dat hebben we ongetwijfeld te danken aan de goede zorgen van zijn kinderarts – echt één uit de duizend – maar we denken dat de komst van zijn kleine zusje er toch ook voor iets tussen zit. Volgens zijn juffen is ‘t op school allemaal Dylana wat de klok slaat”, glimlacht Tatjana.

“En zeggen dat Devon eerst eigenlijk geen zusje of broertje wou”, vult papa Bjorn aan. “Al was het maar omdat hij er mee inzat dat het ook dwerggroei zou hebben, en daar net als hij mee gepest zou worden.”

Onze Devon vreesde dat zijn zusje ook dwerggroei zou hebben

Dat laatste mag in zijn nieuwe school dan veel verminderd zijn, het valt toch nog altijd voor. “Devon heeft in Wonderwijs zijn draai gevonden en al veel nieuwe vriendjes gemaakt. Hij kwam laatst ook thuis met een schitterend rapport. “Devon staat altijd voor iedereen klaar”, stond erin. Dat deed ons heel veel deugd. Het spijtige is, dat Devon nu soms gepest wordt door kinderen van de school ernaast. Van dat ‘waar is Sneeuwwitje’-gedoe is hij dus nog altijd niet helemaal verlost”, klinkt het.

Devon vertelt over zijn goede vriend Seppe, twee koppen groter dan hij, maar ook wel eens het onderwerp van spot. “Gewoon omdat de jongen ros haar heeft”, zucht Tatjana. “Maar Devon laat zich alleszins niet doen. Hij schermt voor zijn maten.”

William Boeva

Afgelopen zomer kwam niemand minder dan William Boeva – zijn grootste held – Devon een hart onder de riem steken. De bekende stand-up comedian had in deze krant gelezen over Devons kerstdroom en was helemaal uit Antwerpen naar hier gekomen om deze waar te maken.

“Ze hebben samen veel gepraat en zelfs een partijtje gevoetbald. Devon kreeg van William ook een dvd cadeau, en als kers op de taart mochten we naar een van zijn liveshows gaan kijken. We hebben allemaal tranen met tuiten gelachen, en achteraf zijn we ook nog eens bij William geweest. Echt een onvergetelijke avond”, vertelt Tatjana.

Devons zusje Dylana is ondertussen vier maanden geworden. “Devon is peter van haar, en hij leeft daar echt voor. Als ze haar badje neemt, dan móet hij er bij zijn. ‘t Zijn twee handen op één buik”, vertelt Tatjana. “Maar de komst van Dylana heeft ons allemaal veel deugd gedaan. Het heeft alles veranderd.”

Een nieuwe passie

“Met Dylana erbij is ons geluk nu compleet”, beaamt Bjorn. “En als er later iets met ons gebeurt, is Devon tenminste niet alleen. Ze hebben dan elkaar nog.”

Zelf mag hij in januari twaalf kaarsjes uitblazen, maar eerst wordt er ten huize Devon natuurlijk ook Kerst gevierd. “Hij wil graag krullen voor zijn verjaardag”, lacht Tatjana. “Zoals een echte skateboarder. Devon trekt in de kerstvakantie op skatekamp, maar hij heeft onlangs ook een nieuwe passie ontdekt.”

“Gisteren nog een triple 20 gegooid”, glundert de jongeman. Het professioneel dartsbord kreeg hij van mama en papa cadeau voor Kerst. En ondertussen is Devon zelf ook een klein beetje BV. “Hij wordt soms herkend op straat. Wellicht is dat ‘het kranteneffect’”, knipoogt Tatjana. Devon en co kijken al uit naar het nieuwe artikel in de krant. “En laat ons hopen dat 2022 ook een prachtig jaar mag worden.”