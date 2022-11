Devils Rock for an Angel schenkt9.000 euro aangoede doelen

Op zaterdag 26 november reikte een 40-tal gemotiveerde medewerkers maar liefst 9.000 euro uit aan drie goede doelen, dit is de totaalopbrengst van het metalfest dat plaatsvond op 24 september OC In ’t Riet in Zillebeke.

Tien bands (Catalyst, Devils Bargain, Ramses, Wound Collector, Cult of Scarecrow, Bleedskin, Fabulae Dramatis, Downright Malice, Meatallica en Lions Pride) speelden de pannen van het dak en dit resulteerde in deze opbrengst. Er gaat 5.000 euro naar Villa Rozerood in De Panne, 2.000 euro naar de g-ploegen van Kog Stasegem en 2.000 euro naar vzw Matthijs in Ieper, een therapeutisch dagverblijf voor kinderen met een grote zorgbehoefte. “Op naar de volgende editie”, aldus Didier Declercq. “Noteer alvast 23 september 2023 in de agenda.” (EG/fotoJohan Vanparys i.s.m. Dimitrie Declercq)