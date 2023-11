Devils Rock for an Angel schenkt 13.000 euro weg

57 gemotiveerde medewerkers van Devils Rock for an Angel schonken liefst 13.000 euro aan drie verschillende goede doelen. “Dit is de totaalopbrengst van ons metalfest met toevoeging van enkele gedoneerde fondsen”, aldus organisator Didier Declercq. “Er gaat 3.000 euro naar de G-ploegen van voetbalclub KOG Stasegem en naar vzw Matthijs in Ieper en 7.000 euro gaat naar Villa Rozerood in De Panne. Met deze bijdragen streven wij ernaar om kinderen met een beperking een betere zorg toe te dienen. De volgende editie van het metalfestival vindt plaats op zaterdag 21 september 2024.” (EG/gf)