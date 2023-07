Op zondag 9 juli was er voor de dertiende keer een buurtontbijt van de Petegemstraat in Machelen.

In het kader van Vlaanderen Feest, kwamen zondagmorgen een 100-tal buren opdagen in de gebouwen van Open Garage Dhont. Het ontbijt is een traditie die werd opgestart door wijlen ereschepen Eric Vermeersch. (MV)