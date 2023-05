Dertien lokale producenten te ontdekken op Boerenmarkt

Op zondag 7 mei tussen 11 en 17 uur in het stadspark achter het stadskantoor (Aartrijkestraat) heeft als aanloop naar de Week van de Korte Keten (van 13 tot en met 21 mei) de derde editie van de Boerenmarkt plaats. Dertien lokale producenten laten de aanwezigen proeven en genieten van hun 100% artisanale en ambachtelijke plaatselijke producten: Schapenmelkerij De Maekemeersch, IJsboerderij ‘t Moereveld, ‘t Groentehuisje (hier met de zaakvoerders Rudi Vanhoutte en zijn vrouw Hilde Naeyaert op de foto), De Houtlandse Brouwers, de Wild Pig Farm, Bazaar 25 van Tordale, het Wijngoed Thurholt, De Elzenhoeve, Chocolatier Dumon, Mostaard Wostyn, Cheese-at-Home, brouwerij Keiberg en De Zoete Heerlijkheid op de wijk Driekoningen. Er is randanimatie voor jong en oud voorzien met voor de kinderen onder andere een springkasteel. De toegang is voor iedereen gratis. De Boerenmarkt is ideaal om het vele lekkers van eigen bodem te ontdekken: een brede mix van eerlijke en heerlijke producten, veelal rechtstreeks van producent naar consument. (JS)