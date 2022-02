Dertien gemeenten strijden met vuilnisbakkenplan tegen sluikstorten

Zowat de helft van het afval dat in publieke vuilnisbakken terechtkomt, hoort daar niet in thuis. Dertien West-Vlaamse gemeenten werken daarom in samenwerking met Mooimakers aan een vuilnisbakkenplan. Geen enkele provincie doet beter.

Het vuilnisbakkenplan komt er na een projectoproep van Mooimakers en voert mee de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. “Lokale besturen krijgen een financiële ondersteuning wanneer ze een vuilnisbakkenplan opstellen”, vertelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

“Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) blijkt dat sinds 2020 38 gemeenten en intercommunales in Vlaanderen op deze projectoproep intekenden. West-Vlaanderen is koploper.”

“In onze provincie zijn dertien gemeenten met een vuilnisbakkenplan aan de slag. Het gaat om Anzegem, Avelgem, Beernem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Oudenburg, Waregem, Wielsbeke, Wingene, Zedelgem en Zwevegem.”

Meten is weten

Met het opstellen van een vuilnisbakkenplan worden gemeenten uitgedaagd om na te denken over het inzetten van publieke vuilnisbakken en de plaats waar ze staan. “Liefst 45 procent van het afval dat in publieke vuilnisbakken terechtkomt, hoort daar niet thuis en is eigenlijk sluikstort van huisafval”, vervolgt Brecht Warnez.

“Bijna de helft van het afval in publieke vuilnisbakken hoort daar niet thuis”

“Daarnaast wordt ongeveer 20 procent van de bestaande vuilnisbakken nauwelijks gebruikt, terwijl op andere plaatsen vuilnisbakken net een oplossing zijn om zwerfvuil tegen te gaan. De correcte plaats van een publieke vuilnisbak heeft dus veel invloed op sluikstorten en mogelijk zwerfvuil. Om te achterhalen of vuilnisbakken op de juiste plaats staan, zijn metingen cruciaal. Mooimakers voorziet dan ook in een gratis opleiding over de uitbouw van een vuilnisbakkenplan.”

“Lokale besturen leren hierbij hoe ze deze metingen van misbruik en vullingsgraad van de verschillende vuilnisbakken kunnen uitvoeren. Gemeenten die al een financiële ondersteuning ontvangen, zijn verplicht om dergelijke metingen uit te voeren en de resultaten in te geven op een online tool.”

“Op die manier kan men het vuilnisbakkenplan evalueren en eventueel bijsturen. Ook dit jaar krijgen gemeenten de kans om een vuilnisbakkenplan op te stellen en zo mee te werken aan propere gemeenten in Vlaanderen”, besluit Warnez.

(VV)