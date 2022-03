Dertien creatievelingen samen in Poperingse pop-upstore

In de Nieuwstraat 26 in Poperinge is er binnenkort een bedrijvigheid van jewelste. In een leegstaand woonhuis wordt voor twee weekends een pop-upstore ingericht met 13 creatieve lokale handelaars.

Sofie Desmedt van ‘La Fiej en Rose’ is initiatiefneemster van deze pop-up. “Sinds enkele jaren ontwerp ik kaartjes met een West-Vlaamse toets, vind ik mijn ding in fotografie en doe ik grafisch ontwerp, alles onder de noemer ‘La Fiej en Rose’”, vertelt Sofie. “De voorbije jaren stond ik regelmatig op een evenement of in een pop-upwinkel. Fijn om ervaringen uit te wisselen met andere standhouders. Voor de komende maanden stond er niks gepland om mijn werk te kunnen tonen en verkopen. Tegelijk kochten mijn partner en ik een nieuw huis, dat binnenkort verbouwd zal worden. Het leek dus het ideale moment om voor de verbouwingen een tijdelijk winkeltje in te richten gedurende twee weekends.”

13 standhouders

“Ik nam contact op met de andere lokale handelaars die ik zelf geregeld zag op evenementen of in pop-upwinkels. Ze wonen allemaal in Poperinge, of hebben een link met onze hoppestad. We zijn uiteindelijk met 13 standhouders: SiLaVi juwelen en accessoires, haakwerk van Veronique Decock, Upstreamstudio met handgemaakte zepen en juwelen, Valentine De Meester met hoeden en creaties, Shamir Theia Candles, Moes-Lab met kaartjes en lampen, Boijoux juwelen, Snugg handmade gifts, Keramiek Lumo & Tero, Rnee juwelen, Lies Van Den Hende met wenskaartjes en juwelen, Sofie Vandenaweele met foto’s op hout en ikzelf met mijn kaartjes”, gaat Sofie enthousiast voort.

Workshops

“Voor de naam van de pop-up moesten we niet ver zoeken: we hebben allemaal een link met Poperinge, dus Pops Up en de bijhorende hoppebel in het logo, was rap beslist. We zijn twee weekends open, namelijk van vrijdag 18 tot zondag 20 maart en op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart, dit telkens op vrijdag van 16 tot 20 uur, op zaterdag van 13 tot 20 uur en op zondag van 11 tot 18 uur. De ingang is uiteraard vrij. Op donderdag 17 en 24 maart kan je ook deelnemen aan de workshop krukjes haken met Snugg.” (CB)

Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Sofie Desmedt of bij een van de standhouders.