Derde tractorzegening in Houtave is schot in de roos

In Houtave bij Zuienkerke werd zondagmorgen voor de derde maal een tractorzegening gehouden, en dat was voor de derde keer een schot in de roos. Er kwamen zo’n honderd boeren opdagen.

De tractorzegening werd voorafgegaan door een speciale misviering in de Sint-Bavokerk. Aansluitend was er een rondrit door de polders, en daarbij vielen er opnieuw heel wat pareltjes van landbouwvoertuigen te bewonderen. Erik Van Den Berghe (67) was van de partij met zijn 45 jaar oude – bouwjaar ’78 – hemelsblauwe Ford 6600. “Ik heb ‘m speciaal voor de gelegenheid nog eens van stal gehaald en een nieuw likje verf gegeven”, lacht Erik.

Naast hem zit zijn kleinzoon Yent (13). “En in de tractor achter ons rijdt broer Joppe mee met de oma. Ik vind het belangrijk dat ze deze traditie ook eens vanop de eerste rij meemaken”, aldus Erik. Zelf was hij er al elk jaar bij. “De tractorzegening is altijd een leuke bijeenkomst met andere boeren”, klinkt het. De tractorzegening was een initiatief van de Landelijke Gilde, de Houtaafse parochieraad en de KLJ.

(WK)