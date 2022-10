Derde thriller van Jilly Olivier is ijzingwekkender dan ooit

Met als titel ‘Stil ijs’ mag het geen verbazing wekken dat de derde thriller van Jilly Olivier ijzingwekkender is dan ooit. De spanning druipt er vanaf, koude rillingen zijn bijna onvermijdelijk.

Het boek is net uit en wie geduld heeft tot zaterdag 5 november kan het door de auteur laten signeren. Dan is de uit Torhout afkomstige schrijfster vanaf 14 uur present in Standaard Boekhandel op de Burg in Torhout.

Dodelijke ontdekking op de Zuidpool

Jilly (32) en haar man Kevin Deprez (35) zijn beiden in Torhout opgegroeid, maar intussen woont het koppel met zijn twee zoontjes Liam (5) en Lyo (4) al een aantal jaar in Rumbeke. Jilly werkt als calculator in de offertedienst van Roularta Media Group.

De jonge vrouw is met Stil ijs aan haar derde thriller toe. De vorige twee, net als de nieuwe uitgegeven bij Boekscout, vielen in de smaak en wonnen beide de Boekgoud-prijs in het thrillergenre. Het ging om Onvoltooid Verleden Tijd en Als sneeuw voor de dood.

“De titel Stil ijs laat vermoeden dat het verhaal zich, net als mijn tweede boek, hoofdzakelijk in de sneeuw afspeelt, maar dat klopt niet”, aldus Jilly. “Ruim de helft vindt plaats in de bewoonde wereld, in een stad. Alles begint met een onderzoeksteam dat zich op de Zuidpool in een wetenschappelijke basis bevindt. Daar doen de wetenschappers een belangrijke, maar dodelijke ontdekking. Ze kunnen die echter niet bekendmaken aan de buitenwereld, want ze verliezen alle radiocontact.”

Er vallen onvermijdelijk slachtoffers

“Dan volgt er een tijdsprong van 18 jaar. Vier avonturiers maken een tocht op de Zuidpool en stuiten toevallig op de wetenschappelijke basis van weleer. Zo brengen ze de ontdekking mee naar de bewoonde wereld. Ze maken heel wat mee, zowel op de Zuidpool als bij hun terugkeer. En er vallen onvermijdelijk slachtoffers…”

“Ik hoop uiteraard dat mijn nieuwe thriller weer een succes mag worden. In ben intussen aan een vierde boek bezig, maar dat staat nog maar net in de steigers. Het is allemaal nog heel erg pril.”