Derde sneukeltocht van Fedasil Poelkapelle op 24 juni

De jaarlijkse sneukeltocht van Fedasil Poelkapelle op zaterdag 24 juni zal in een nieuw kleedje steken. In plaats van te voet, kun je dit jaar met de fiets de zes tussenstops met lekkernijen uit de herkomstlanden van de bewoners aandoen. “Deze keer zijn het allemaal dessertjes die onze bewoners zullen klaarmaken”, zegt Nathalie Masure van Fedasil Poelkapelle.

Open Kijk Vijfwegen vzw, de vrijwilligerswerking van Fedasil Poelkapelle, organiseert op zaterdag 24 juni al voor de derde keer de sneukeltocht. “De eerste keer was in 2019, maar tijdens corona hebben we het moeten stilleggen”, zegt directeur Sofie Deseyn. “Vorig jaar hebben we dan de tweede editie gedaan en nu dus de derde. Het is een ietwat aangepaste editie, want deze keer gaan we met de fiets het traject doen: 15 km met tussenstops onderweg waar je iets kan eten of drinken. Als je geen fiets hebt, dan kan je dat op voorhand aangeven en dan zorgen wij voor een fiets.”

Lekkernijen

Ook dit jaar kunnen de deelnemers opnieuw proeven van heel wat lekkernijen uit de herkomstlanden van de bewoners van het opvangcentrum. “Er zitten gerechtjes tussen uit Afghanistan, Somalië, het Midden-Oosten, Nigeria en natuurlijk ook België”, zegt Nathalie Masure. “Deze keer zijn het allemaal dessertjes die onze bewoners zullen klaarmaken. Amuses kennen ze niet zo goed. Het zijn grote porties, dus de deelnemers zullen zeker geen honger lijden.” Een van de bewoners die een gerechtje zal klaarmaken is Hayatulah uit Afhanisatan. “Ik maak Afghaanse halwa. Dat is gemaakt van droog fruit zoals rozijnen, boter en sesamzaad. Het is echt heerlijk. Het is een heel bekend gerecht in Afghanistan”, vertelt Hayatulah, die met plezier achter het fornuis zal staan.

Schot in de roos

Met 220 deelnemers vorig jaar was de sneukeltocht alvast een schot in de roos. “We hebben eigenlijk al iedere keer de inschrijvingen moeten stopzetten omdat we anders met te veel deelnemers zouden zijn naargelang het aantal gerechten die klaargemaakt kunnen worden”, zegt Sofie Deseyn. “We willen zeker vermijden dat wie bijvoorbeeld het laatst aankomt op een halte geen eten meer krijgt omdat het op is.”

Deelnemen aan de sneukeltocht kost 10 euro voor volwassen, kinderen van 3 tot 10 jaar betalen 5 euro. Inschrijven kan door te mailen voor 17 juni naar info.poelkapelle@fedasil.be. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer van de vrijwilligerswerking ‘Open kijk vijfwegen’ BE 63 7360 7632 3708 met vermelding van je naam en aantal personen.