Derde Santa Claus Fun Run en Walking van Pottenbrekers

Het Vlamertings Pottenbrekersteam organiseert op zaterdag 23 december voor de derde keer een Santa Claus Fun Run. De afstand kan ook al wandelend afgelegd worden. Iedere deelnemer krijgt een kerstmanpak. Een dorp vol kerstmannen en -vrouwen: het is altijd een fraai spektakel.

“Het idee ontstond in 2019, toen we vernamen dat de Santa Run in Ieper ermee ophield”, zegt Yeannick Deberdt. “We dachten: laten we dat eens in Vlamertinge proberen. We hoopten op 300 deelnemers, het werden er 478”, zegt Didier Declerck. “We wisten meteen dat het niet bij die ene keer zou blijven. Toen kwam corona en moesten we de edities van 2020 en 2021 annuleren. Maar dit jaar zijn we weer present”, vervolgt Nancy Verschuere. “Elke deelnemer krijgt een pak en kan gekleed als kerstman of kerstvrouw het vernieuwd parcours afleggen. Onderweg is er ook randanimatie voorzien met drank- en eetstandjes langs het verlichte parcours”, aldus Marc Devroedt.

goede doelen

“De opbrengst gaat opnieuw naar goede doelen”, aldus Gisèle Deschrevel. “Dit jaar komen het Ieperse dierenasiel en de Palliatieve Thuiszorg Westhoek aan de beurt. Sponsors kunnen een bijdrage storten op rekeningnummer BE92 0682 4621 4723, op naam van het Pottenbrekersteam. Ook spullen voor de goodiebags zijn welkom. We kunnen ook dit jaar op de medewerking van KSK Vlamertinge en de Westhoek Turnkring rekenen.”

Het afhalen van de kerstmanpakken en de borstnummers kan vanaf 15 tot 16.30 uur in de kantine van de voetbalclub. Iedere deelnemer kan na de loopwedstrijd of wandeling ook een goodiebag afhalen in de cafetaria van de turnkring.