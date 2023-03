Derde kleuter Sint Jan wint klasparade carnaval voor scholen in Knokke-Heist

Klassen en scholen uit het kleuter- en lager onderwijs in Knokke-Heist namen ook dit jaar weer massaal deel aan de klasparadewedstrijd voor carnaval. Alle werken werden tentoongesteld bij de plaatselijke handelaars van vrijdag 17 tot maandag 27 februari.

De hoofdprijs gaat dit jaar naar het derde kleuter van de Sint-Jansschool onder leiding van de juffen Veerle Maenhout en Nele Slabbinck. Op vrijdag 3 maart werden zij feestelijk ontvangen in Café Des Sports in de Graaf D’Ursellaan in Heist.

De klas kreeg een speelpakket van Playmobil en ook een carnavaleske brooddoos voor elke leerling. Aan deze editie van de klasparade namen er 30 klassen deel, goed voor een totaal van 542 kinderen. De wedstrijd omvat 4 categorieën waaruit telkens een top 3 en tenslotte een hoofdprijs wordt gekozen. Alle winnaars krijgen een leuk geschenkje. De winnaar per categorie ontvangt een boekenbon ter waarde van 125 euro voor de klas.