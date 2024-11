Derde kerstrozenverkoop voor Orpheonisten is een succes

Voor de derde keer al organiseert Fabiola Mostrey (63) een kerstrozenverkoop ten voordele van de Koninklijke Fanfare Orpheonisten van Moere. “Ik wist 55 sponsors te strikken om het project mee te ondersteunen. Vorig jaar verkochten we 650 stuks en we hopen opnieuw op een goeie verkoop”, knipoogt Fabiola, die voordien ook vijftien jaar kerstrozen verkocht voor nierpatiënten. Op maandag 25 november kan iedereen kerstrozen kopen tijdens de maandagmarkt van 8 tot 12 uur. Wie niet wil wachten, kan ook terecht bij de fanfareleden, de site www.orpheonisten.be of bij Fabiola in de Warandestraat 43 en via 0479/01.89.73 en fabiola.mostrey@telenet.be. (TVA/foto PM)