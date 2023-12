Derde kerstmarkt met animatie

Op dinsdag 26 december vindt in Eernegem voor de derde keer een kerstmarkt plaats, georganiseerd door de vzw Eernegem Leeft. Met 18 standhouders – allemaal lokale verenigingen en handelaars – zal de Markt goed gevuld zijn. Coverband Artiest, het duo Kevin & Romina en dj In Motion zorgen voor de animatie.

“De vereniging Eernegem Leeft bestaat al ongeveer 15 jaar en werd in 2021 van feitelijke vereniging omgevormd tot een vzw”, zegt spreekbuis Koen Jonckheere, die samen met Karine Sanders en Peter Loosvelt de drijvende kracht achter de organisatie is.

Voltreffer

“In de eindejaarsperiode valt er hier niet echt veel te beleven, en daarom kwamen wij in 2019 op het idee om een kerstmarkt te houden. We konden meteen rekenen op heel wat bijval en zagen een jaarlijkse herhaling dan ook zitten. Helaas strooide corona ook bij ons roet in het eten, zodat we in 2020 en 2021 forfait moesten geven. Vorig jaar hebben we dan opnieuw de handen uit de mouwen gestoken en onze tweede editie was een voltreffer. Dit jaar hebben we al begin december de inschrijvingen moeten afsluiten. Het is dan ook een ideale manier voor onze verenigingen om zich kenbaar te maken bij de inwoners en daar maken ze gretig gebruik van.”

Eernegem Leeft zorgt voor de logistieke ondersteuning en de algemene omkadering van het evenement, in samenspraak met het lokaal bestuur. Zo kan onder andere gebruik worden gemaakt van materiaal van de uitleendienst.

Er is ook plaats voor randanimatie. Zo komen coverband Artiest uit Zande en het duo Kevin & Romina de markt opluisteren met een optreden en is dj In Motion net als vorig jaar van de partij.

Naast de kerstmarkt organiseert Eernegem Leeft ook de avondmarkt en de optredens op kermiszaterdag in september en uiteraard worden ook de sponsors niet vergeten. Die krijgen jaarlijks een sponsoravond aangeboden.

De kerstmarkt vindt plaats op de Markt in Eernegem op 26 december van 15 tot 1 uur. De toegang is gratis. (ED)