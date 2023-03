Derde keer goede keer voor schattige Ollie

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Ollie (1), een actieve en aanhankelijke keeshond.

Ollie kwam al twee keer in het dierenasiel terecht. “Zijn eerste gezin besloot hem aan de deur te zetten omdat ze hun eerste kindje verwachtten. Na enkele maanden raakte hij geadopteerd, maar daar klikte het niet meteen. Vooral de drukte en kinderen in het gezin bleek Ollie lastig te vinden”, legt Charlotte, medewerker van het dierenasiel uit.

Actief en speels

Gelukkig werd hij door de vrijwilligers van het dierenasiel met open armen verwelkomd. Zijn aanhankelijke aard maakt dat hij er heel geliefd is. “Ollie vindt aandacht geweldig. Hij is aanhankelijk, maar wel op zijn hoede voor mensen die hij niet kent. Zijn karakter is actief en speels en hij wandelt heel graag. Ollie is een goeie wandelaar. Hij trekt niet aan de lijn. Ook zitten en pootjes geven is voor Ollie geen moeite.”

Ollie heeft een prachtige vacht die wel wat onderhoud vraagt. “Af en toe naar de kapper en regelmatig kammen is zeker nodig. Daarom zijn we voor Ollie op zoek naar rustige mensen die wat geduld met hem zullen hebben, die vaak thuis zijn en die hem de nodige aandacht kunnen schenken”, besluit Charlotte.

Staat de gouden mand voor Ollie bij jou in huis? Stuur dan een bericht naar warm@kw.be of rechtstreeks naar info@dierenasiel-leiestreek.be