Derde keer, goede keer voor het gouden jubileumfeest van Christine en Robert

Christine Goethals (73) en Robert Carette (74) zouden begin 2022 hun gouden huwelijksjubileum vieren. Na veel uitstellen kon het feest uiteindelijk doorgaan in oktober, met een verrassingsact van drie muzikanten.

Christine Goethals (73) en Robert Carette (74) zouden in 2022 hun gouden huwelijksjubileum vieren. Dat lijkt niet meer zo bijzonder, maar in hun geval was het toch even twijfelen om het jubileu mte vieren. “We hadden onze huwelijksverjaardag gepland in februari 2022, maar plots vernamen we dat één van onze dochters thuis geveld lag met corona, waardoor we ons huwelijksjubileum moesten uitstellen”, aldus Robert Carette.

Drie keer uitnodigingen verstuurd

Niet erg. De huldiging werd een paar maanden uitgesteld, zodat iedereen kon genieten van dit feest. “Het moet nu wel lukken dat, net voor het uitgestelde feest, zowel Christine als ikzelf corona kregen”, gaat Robert verder. “Bijgevolg was het toch even nadenken wat we gingen doen. De uitnodigingskaarten waren al voor de tweede keer de deur uit, waardoor we onze familieleden en vrienden opnieuw op de hoogte moesten brengen van het uitstel. Deze keer planden we het feest in de maand oktober. Voor de derde keer gingen uitnodigingskaarten de deur uit. We hoopten dat er dit keer niets meer tussen zou komen. Gelukkig kon het feest uiteindelijk toch doorgaan.”

“Het werd een mooi feest met een verrassingsact van drie muzikanten”, aldus Christine Goehtals. “Onze dochters Heidi en Sofie hadden voor de receptie een accordeonist, violist en een speler op de contrabas kunnen contacteren, die onze receptie muzikaal begeleidde. Het jaar 2022 zal voor ons altijd een bijzonder jaar blijven. Met het nodige bloed, zweet en tranen zijn we er toch in geslaagd om er een prachtig feest van te maken”, lacht een gelukkige Christine Goethals. (Regi/foto Regi)