Derde herinneringswandeling doet Sint-Eloois-Winkel aan

Nadat er al in Ledegem en Rollegem-Kapelle een herinneringswandeling werd uitgestippeld, is nu ook Sint-Eloois-Winkel aan de beurt. De wandeling loopt langs 24 plaatsen waar volop herinneringen kunnen worden opgehaald.

In het kader van dementievriendelijke gemeente werkten het lokaal dienstencentrum De Kring, het woonzorgcentrum Rustenhove en het lokaal bestuur Ledegem enkele herinneringswandelingen uit. Het voorbije jaar werden er al wandelingen in Rollegem-Kapelle en Ledegem uitgestippeld en voorgesteld, en nu kan men de komende periode ook in Sint-Eloois-Winkel volop in het verleden duiken. “De wandeling is een lus met start en einde aan de kerk van Sint-Eloois-Winkel. Er zijn maar liefst 24 plaatsen waar je herinneringen kunt ophalen”, aldus Els Cokelaere, centrummedewerker binnen het lokaal dienstencentrum De Kring. Via een brochure en kaart wordt de wandelaar meegenomen doorheen de boeiende geschiedenis van de gemeente Sint-Eloois-Winkel. “We hebben alles gebundeld in een transparante brochure met historische foto’s van hoe het vroeger was. Voor de uitwerking konden we rekenen op een samenwerking met de heemkundige kring van Sint-Eloois-Winkel.”

Praktisch

De wandeling is in totaal 2,2 kilometer lang en is toegankelijk met de rolstoel, rollator of buggy. De brochure van de herinneringswandeling is beschikbaar in het lokaal dienstencentrum De Kring, in het woonzorgcentrum Rustenhove of bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente. “Dit is echt een aanrader om samen te doen met familieleden. Samen reflecteren over hoe het vroeger was en samen herinneringen uit de tijd van toen ophalen.”