Derde gebouwenloop in Menen in het teken van valentijn

Lopen, bewegen en je eigen stad vanuit een nieuw oogpunt verkennen? Dat is de insteek van de derde Gebouwenloop van Menen op 10 februari.

“In 2022 stond het sportieve evenement in het teken van bloemen, 2023 was dan weer het jaar van de lente en dit jaar wordt het valentijn”, lacht bevoegd schepen Kasper Vandecasteele. “Over een parcours van ongeveer 5 kilometer zullen de honderden deelnemers niet minder dan 25 gebouwen doorkruisen. Vorig jaar waren er slechts 17, maar de respons was dusdanig positief dat we blijven groeien”, besluit de schepen. (CL)