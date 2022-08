Derde gamefestival in Brugse Stadsschouwburg: “Meer ruimte, meer games en extra dag”

Cultuurcentrum Brugge trapt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september het cultuurseizoen af met de derde editie van het tweejaarlijkse gratis gamefestival Playtime. Die editie had eigenlijk al in maart moeten plaatsvinden, maar het Brugse cultuurhuis besliste om dan enkel met avatars op stap te gaan en te genieten in een virtuele Koninklijke Stadsschouwburg. In september gooien de medewerkers de deuren open in real life.

De tweede editie van het gamefestival klokte af op meer dan 2.500 bezoekers. Projectcoördinator Peter Devisch en coördinator marketing en communicatie Olivier Van Acker maken zich sterk dat aantal minstens te evenaren. “Er worden immers meer ruimtes ingenomen, het aantal bespeelbare games – nu al een 80-tal – is uitgebreid, er wordt samengewerkt met nog meer partners die iets inhoudelijks te vertellen hebben en er is ook een extra dag bijgekomen.”

De Koninklijke Stadsschouwburg wordt tijdens de derde editie van het gamefestival opnieuw omgetoverd tot een gigantische digitale gamehal vol spelinstallaties, indrukwekkende creaties en innovatieve ervaringen. “We willen nieuwe innovatieve paden betreden en gaming is één van die paden”, aldus Peter Devisch.

Nocturne, inclusiviteit en diversiteit

Playtime start op vrijdagavond met een gamenocturne. Op het podium van de Stadsschouwburg kan je in een arcadewereld uit de jaren ‘80 met lasers en shields de strijd aangaan op ongekende planeten. De rest van rooms en halls zijn vrij toegankelijk.

Tijdens het festival gaat Zuraida Buter, een internationale gamechanger, in de catacomben van de Schouwburg op zoek naar de raakvlakken tussen gaming en andere kunsten. “Voor Playtime werkte ze enkele games uit waarbij de focus ligt op inclusiviteit en diversiteit in gaming. Zo heeft ze een project ‘Girls make games’ waarbij ze jonge tienermeisjes betrekt om games uit te werken en te maken. Er zal ook een ruimte zijn waarin ze werkt rond cooking games: hier gaat ze aan de slag met recepten vanuit alle hoeken van de wereld en kun je die, en daarbij ook de verschillende culturele insteken, al spelenderwijs ontdekken”, geeft Devisch mee.

Nieuwe creaties, retrogames en virtual reality

Onafhankelijke gameontwikkelaars krijgen een gratis platform en laten je kennismaken met hun nieuwste creaties. De beeldschone houten gamekasten van de broers Devillé staan garant voor extra spelplezier. Op de derde en vierde verdieping ontdek je welke consoles en games hot waren in 2002 en kan je ook kennismaken met een deel van de vaste collectie retrogames uit het MoMA (Museum of Modern Art, New York). Game-ontwikkelaars maken ook gebruik van VR-brillen en tijdens het gamefestival kan je ook die eens uitproberen.

Randprogramma

Op het programma ook enkele workshops, onder andere over het zelf games ontwerpen en battle games, waarbij je het zondagnamiddag zelfs kan opnemen tegen niemand minder dan William Boeva. Voorts zijn er DJ Grazzhoppa en jazztrompettist Bart Maris die een live soundtrack zullen creëren bij een game.

Daarnaast is er zaterdag een (volledig Engelstalige) talk rond storytelling met als host Allie Weis, een pionier op het vlak van ethiek en gaming, en als panelleden Marthe Schneider (Vlaamse actrice en theatermaakster), Robin Rodet (docent aan de afdeling Digital Arts & Entertainment van Howest), Gabriele di Franco (Europese componist, arrangeur en gitarist), Jedidjah Julia Noomen (Nederlandse schrijfster, vertaler en regisseur) en Yasmin Van de Werf (die samen met Wim Wouters het duo Poppins & Wayne vormt).

Onder de scène van de Schouwburg is er een dark room, waar tot 12 mensen tegelijk een game met een uniek controllersysteem kunnen spelen. In de Openbare Bibliotheek Brugge gaat Anthony Geselle dieper in op genres, geschiedenis en ontwikkeling van de games, waarna hij je meeneemt naar de Stadsschouwburg om er een aantal games uit te proberen.

Vrijdag 16 september (19 – 23 uur), zaterdag 17 september (11 – 18 uur) en zondag 18 september (11 – 18 uur). Alle activiteiten zijn gratis, maar voor sommige moet je vooraf inschrijven. (CGRA)