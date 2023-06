Derde Familiedag DBar Futsal met 24 teams

Voor de derde editie van de Familiedag brengt organisator Gael Burghgraeve (33), uitbater van DBar De Panne, maar liefst 24 teams samen voor het minivoetbaltornooi op 24 juni. Gael maakt er opnieuw een feestelijke familiedag van.

“De voetbalmicrobe zit er al van kleins af in”, vertelt Gael. “Ondertussen zit ik al zo’n 13 jaar in de spionkop van Club Brugge. Daarnaast heb ik in 2014 de zaalvoetbalclub FC The Possé opgericht. In 2020 heb ik Dbar overgenomen, de kantine van Sporthal Den Oosthoek in De Panne. FC The Possé verhuisde mee van Oostduinkerke naar De Panne, en zo werd Dbar Futsal geboren. In 2021 besloten we om onze eerste Familiedag te houden. Na de coronacrisis wilden we opnieuw de groepssfeer en verbondenheid bovenhalen. Daarom combineerden we het voetbaltornooi met activiteiten voor de kids. Zo is er voor elk wat wils. De mannen kunnen voetballen, de vrouwtjes genieten op ons ruime terras en het jonge volkje kan ravotten op de springkastelen of op ons speelpleintje. Op deze eerste editie namen er 8 teams deel aan het minivoetbaltornooi. Op de tweede editie in 2022 waren er al 20 teams aanwezig en werd het aanbod voor de kleinsten uitgebreid.”

Giga-springkasteel

“Dit jaar houden we voor het eerst een barbecue. Verleden jaar hadden we net iets te weinig te eten… Dat maken we dit jaar extra goed met een foodtruck, worstenverkoop en onze barbecue! Met het EK en de bekerfinale Brugge Antwerp organiseerden we al enkele barbecues en dat viel goed in de smaak. Ook de Jungle Run een springkasteel van maar liefst 36 meter – is er weer bij en belooft gegarandeerd veel fun!”

“Veel van de ploegjes zijn lokale teams of kennen we van het zaalvoetbal. Naast lokale teams mogen we dit jaar ook teams uit De Haan, Brugge, Gistel, Roeselare, Koekelare en Gent verwelkomen. De prijs voor verste verplaatsing gaat dit jaar naar Futsal Assenede. We merken trouwens dat we meer naambekendheid krijgen.”

Iedereen kan nog inschrijven voor de bbq (25 euro per volwassene/15 euro per kind) via Facebook (Dbar) of via Gaels persoonlijke profiel (tel. 0468 48 33 68). Afspraak: 24 juni – sporthal Den Oosthoek, Sportlaan 2, De Panne. De kidsnamiddag is vrij toegankelijk en gratis (bij DBar en op het terras van DBar). Om 14 uur is er bezoek van D’jo D’jo de clown. Er is een hoekje waar kindjes geschminkt kunnen als hun favoriete prinses of piraat. De Jungle Run staat op de parking. De minivoetbalwedstrijden starten al ‘s morgens vroeg. Na de finales start de barbecue tussen 18 en 18.30 uur. Met dj David Bonny wordt rond 20 uur al dansend de nacht ingezet, tot 3 uur (gratis). (MVO)