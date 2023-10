Derde Erfgoedcafé in Middelkerke combineert info, netwerken en gezelligheid

Erfgoedcel Kusterfgoed nodigt liefhebbers van erfgoed en geschiedenis uit om deel te nemen aan de derde editie van het Erfgoedcafé, op zaterdag 28 oktober in De Branding in Middelkerke.

Erfgoed is meer dan geschiedenis. Het is een levendig onderdeel van onze cultuur en identiteit. “Ook dit jaar staan erfgoed en gezelligheid centraal”, vertelt coördinator Pieternel Verbeke. “Het wordt een namiddag waarbij erfgoedspelers samenkomen en zich te goed doen aan lezingen, sessies en interactieve activiteiten waarbij ze onder andere Middelkerke (her)ontdekken.” Verwacht een lezing over het kusteiland Testerep, keuzesessies waaronder een bezoek aan het depot van het archief van Middelkerke, een bezoek aan Villa Les Zéphrys, en een demo reprofotografie. En natuurlijk is er doorlopend het café, voor een gezellige babbel.

Bart Plasschaert, voorzitter van Erfgoedcel Kusterfgoed: “Het is hét netwerkmoment bij uitstek voor erfgoedorganisaties en spelers in de regio Oostende. Het biedt hen de gelegenheid om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en gezamenlijke projecten op te starten. Het versterkt de band tussen degenen die betrokken zijn bij het behoud van ons erfgoed en draagt bij aan het levendig houden van onze geschiedenis.”