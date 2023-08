Derde editie van Walking for Gianni ten voordele van onderzoek naar hersentumoren

Op zondag 27 augustus organiseert Team Bossie in en rond Bellegem een derde editie van Walking for Gianni, een eerbetoon aan Gianni De Bosschere die drie jaar geleden op 22-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. De opbrengst gaat naar het Dieter De Cauderlier fonds voor hersentumoren van KU Leuven.

Team Bossie bestaat uit de bevriende koppels Nancy Decoster en Angelino Harinck uit Kuurne en Christine Deschuymere en Filip Mussely uit Bavikhove. Zij zijn de trekkers van de wandeling Walking for Gianni ten voordele van het onderzoek naar hersentumoren. Gianni De Bosschere is de zoon van Nancy en de broer van Michaël, Kyana en Lentel. Gianni leed aan een hersentumor en overleed op 25 maart 2020.

“Hij heeft twee jaar gestreden tegen de ziekte, tot de laatste minuut. Hij overleed midden de coronacrisis. Met de eerste herdenkingswandeling in 2021 konden vrienden en familie zo toch afscheid van hem nemen. Gianni had een groot hart. We proberen er elke keer een mooie herdenkingsdag van te maken met een mooie wandeling, een drankje en een hapje en voor kinderanimatie te zorgen met een springkasteel. Mensen die niet wandelen, zijn natuurlijk ook welkom voor een hapje en een drankje”, vertelt Nancy. “De opbrengst van ons evenement gaat zoals de voorbije jaren integraal naar het goede doel namelijk het Dieter de Cauderlier fonds voor hersentumoren. Het is nog altijd een soort verwerking en zo hopen wij lotgenoten in de toekomst te kunnen helpen.”

Speciale tussenstop

De familie en vrienden hielden, behalve de familiewandeling, eerder al een spaghetti-avond en een kerstactie in Grand Café De Gavers van broer Michaël De Bosschere, die de zaak samen startte met Gianni. Nu organiseren ze de derde editie van Walking for Gianni. De wandeling van 9 kilometer heeft plaats op 27 augustus in en rond Bellegem. Er kan gestart worden tussen 10 en 14 uur aan ‘Rogers Farm’ Bintjeshof aan de Kreupelstaat 60 in Bellegem.

“Er is een tussenstop voorzien in het Café Omer Vander Ghinste, dat speciaal voor ons geopend wordt”, zegt Nancy. Over de middag kan je terecht op de startplaats voor frietjes, een frikandel en een brochette. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro. “We vragen wel vooraf in te schrijven. Dit kan op Teambossie@hotmail.com. Bij deze willen we graag ook alle sponsors van harte danken.”

Nieuw onderzoeksproject

KU Leuven is blij met de steun die ze krijgen. “Het Dieter De Cauderlier fonds kon zo een nieuw onderzoeksproject op poten zetten waarbij hersentumoren in de toekomst nóg beter ontrafeld kunnen worden. Het gevolg? Een nauwkeurigere diagnose en een betere prognose. Met dit onderzoek hopen we ook een meer gepersonaliseerde behandeling te kunnen uitstippelen en als we helemaal durven dromen, nieuwe behandelingen te vinden. We zijn ook trots met het fonds te kunnen bijdragen aan de inrichting van de verzorgingsruimte in het Inloophuis voor mensen met kanker dat op 1 december 2022 geopend is in Leuven. Zij kunnen er in alle rust onder meer genieten van een herbalanceringsmassage en gelaatsverzorging.”