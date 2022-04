Derde editie van De Langste Stoel in Brugge tijdens de week van de verbondenheid

De derde editie van ‘De Langste Stoel’ komt eraan. Stad Brugge en OCMW Brugge roepen mensen op om vrijdag 20 mei hun stoel buiten te zetten en met buurtbewoners te klinken op verbondenheid. Het evenement maakt deel uit van de Week van de Verbondenheid en het Brugse project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’. Op 18 mei vindt bovendien de vervolgconferentie ‘5 jaar in de strijd tegen eenzaamheid’ plaats.

Van 27 mei tot 5 juni is het opnieuw de Week van de Verbondenheid, een initiatief van SAAMO en Bond zonder Naam. Het is een oproep voor samenhorigheid en tegen vereenzaming. De buurtcheque en de verbindingscheque helpen het initiatief ondersteunen.

Verbondenheid

Op 20 mei geeft Brugge met ‘De Langste Stoel’ een eigen voorzet voor verbondenheid. Bovendien slaat het project “Vierkant Tegen Eenzaamheid” een nieuwe weg in. De plannen voor de toekomst worden voorgesteld tijdens de interactieve vervolgconferentie ‘5 jaar in de strijd tegen eenzaamheid’.

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “Het project ‘Vierkant Tegen Eenzaamheid’ werd gelanceerd in 2017. Wat begon met een eenvoudig en gericht actieplan, is uitgegroeid tot een breed project met diverse vertakkingen. We vieren het vijfjarige jubileum met de vervolgconferentie ‘5 jaar in de strijd tegen eenzaamheid’. Het wordt een informatieve en interactieve bijeenkomst met een blik op de toekomst. Dichter Frederik De Laere en De Witte Wolven zorgen voor een cultureel intermezzo, daarna volgt een netwerkmoment.”

Tijdens het netwerkmoment kunnen gasten een tentoonstelling over eenzaamheid bezoeken. De Kunstacademie verzorgt mee de realisatie. Twee dagen voor het event, op 20 mei, is er bovendien een nieuwe uitgave van ‘De Langste Stoel’.

Feest

Voor schepen Pablo Annys is ‘De Langste Stoel’ gerust het ultieme feest van de verbondenheid in Brugge: “We zijn al aan de derde editie toe en die vindt plaats op 20 mei, de Europese Burendag. Het concept is eenvoudig en laagdrempelig: zet je stoel buiten, ga in gesprek en connecteer met je buurt. Dat zullen de verschillende buurtcentra van Mintus op 20 mei ook doen. Daarnaast stimuleren we organisaties om zelf een verbindende activiteit op poten te zetten, met steun van de ‘verbindingscheque’.

Een uitgebreid en veelkleurige fotocompilatie van De Langste Stoel 2022 zal de sociale media inpalmen als het event erop zit. De organisatoren vragen deelnemers om foto’s met hashtag #delangstestoel2022 te delen via Facebook en Instagram.

Buurtcheque

Schepen Pieter Marechal benadrukt dat de Langste Stoel een samenwerking van diverse diensten binnen OCMW Brugge en Stad Brugge: “ Zo slaat Vierkant Tegen Eenzaamheid slaat de handen in elkaar met de Vrijwilligerscentrale; Je kunt er een buurtcheque van maximaal 200 euro aanvragen, als je met je buren iets wil organiseren. Het budget dient voor de aankoop van decoratie, of om flyers en affiches te drukken. We hopen dat mensen hier massaal gebruik van maken om sociale verbinding in onze stad een duwtje in de rug te geven.”

Meer info over de buurtcheque: www.brugge.be/de-langste-stoel. De conferentie ‘5 jaar in de strijd tegen eenzaamheid’ vindt plaats op 18 mei in Wijkcentrum Xaverianen, van 13u tot 16 u. Info & inschrijvingen: www.brugge.be/5jaarindestrijdtegeneenzaamheid