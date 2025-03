Derde editie van ‘De Grote Lus’ moet opnieuw voor propere straten zorgen in Menen, Wevelgem en Wervik

Van 22 maart tot en met 6 april trekken in Menen, Wevelgem en Wervik opnieuw duizenden vrijwilligers door de straten, voor ‘De Grote Lus’. Ondertussen al toe aan een derde editie, wil het initiatief komaf maken met zwerfvuil en meteen ook gaan sensibiliseren. Voor het eerst nemen ook de Franse buren van Halluin deel aan de actie, met een gezamenlijk moment op het Delorsplein.

Ze vormen ondertussen al een vast deel van het straatbeeld: de mooimakers van Menen, Wevelgem en Wervik. Voorzien van een grijptang, met een vuilniszak in de hand, trekken ze dagelijks door de straten van de zone om er zwerfvuil te ruimen. “Met De Grote Lus bundelen we alle krachten tijdens één grote opruimactie”, klinkt het MIROM directeur Kristof Moeyaert. “Wie zich inschrijft kan een stukje straat claimen, en dat gaan opruimen. Vorig jaar was dat goed voor 272 kilometer aan afgelegde wegen, aangepakt door 1.800 vrijwilligers.”

Indrukwekkende cijfers dus, al zien ze het dit jaar nog groter. “Eigenlijk zijn we op zoek naar 80.000 vrijwilligers en dan geen meer”, pikt Wevelgems schepen Stijn Tant in. “Onze drie steden samen zijn goed voor ongeveer 80.000 inwoners. Als we die allemaal kunnen overtuigen het overal netjes te houden, dan hebben we eigenlijk geen vrijwilligers meer nodig.”

Analyse

Dat het voor zowel Menen als Wervik en Wevelgem menens is in de strijd tegen het zwerfvuil, wordt benadrukt door Menens schepen Caroline Bonte-Vanraes. “We volgen op dit moment een traject waarin we geruimd afval analyseren. Wat is zwerfvuil en wat is daadwerkelijk het gevolg van sluikstorten? Dat zal ons in staat stellen om heel wat doelgerichter te kunnen optreden. Maar ook onze medewerkers gaan dagelijks op pad en zijn erg streng. Wanneer we een sluikstort aantreffen, dan worden er foto’s genomen en gaan we op zoek naar gegevens die naar de dader kunnen leiden. Van zodra die geïdentificeerd is, kan hij of zij rekenen op een GAS-boete tot 350 euro. Het is de enige manier om de hardnekkige vervuilers aan te pakken. Ook zullen we nog meer gaan inzetten op camerabewaking, om de gevoelige zones in de gaten te houden.”

Samenwerking met Halluin

Nieuw dit jaar is dat de deelnemers aan De Grote Lus ook bedanktkaartjes in de brievenbussen zullen steken. Zo maken ze aan iedereen duidelijk dat vrijwilligers de straat proper hebben gehouden. En voor het eerst zullen ook de Franse buren van Halluin aan de actie deelnemen. Blaise Metangmo, eerste schepen in Halluin, woonde de lancering van het project persoonlijk bij. “We hebben al enkele jaren een gelijkaardig project lopen in Halluin. Het was dan ook geen breinbreker toen we vanuit België de vraag kregen om de krachten te gaan bundelen. Op 1 april gaan twee scholen, de VLAM uit Menen en een basisschool uit onze gemeente, samen aan de slag op het Delorsplein. Een internationale plaats die door een internationale groep vrijwilligers zal worden aangepakt? Het past volledig in het kader van sensibiliseren, dat we sterk uitdragen.”