Derde editie Strade Vive Bikefest mikt op 2.000 fietsfanaten: “Zetten nog meer in op muzikale tussenstops en grote après-koerse”

Op zaterdag 8 maart vindt de derde editie van Strade Vive Bikefest plaats, met start en aankomst in De Porcherie in Sint-Eloois-Vijve. Fietsliefhebbers kunnen kiezen uit een cyclo-, mountainbike- of graveltocht. Tijdens de afterparty opent er een beurs en kan je genieten van de wielerklassieker Strade Bianche op groot scherm.

In 2023 bundelden de drie vrienden Anton Godecharle, Tom Verhelst en Simon Vansteenkiste de krachten met Tony Devos van de gelijknamige fietsenwinkel en Laurent Van Parys en Maxim Declercq van horecazaak De Porcherie. Het doel was een gloednieuw fietsevent organiseren op dezelfde dag als de Italiaanse wielerklassieker Strade Bianche. Op zaterdag 8 maart is het intussen al tijd voor de derde editie van Strade Vive Bikefest.

De organisatie stippelt drie cyclotochten uit van 65, 95 en 120 kilometer. Gravelliefhebbers kunnen kiezen uit een toer van 80 of 110 kilometer. Wie met de mountainbike op pad trekt, krijgt 35, 55 of 80 kilometer voor zijn kiezen. “Veel wielertoeristen starten hier hun seizoen”, zegt Tony van Fietsen Devos. “We merken in de weken vooraf dat veel mensen hun tweewieler op groot onderhoud binnenbrengen.”

Versnelling hoger

Alle tochten worden bewegwijzerd en bevatten tussenstops met bevoorrading. Wie na een voormiddag stevig sporten opnieuw in De Porcherie aankomt, hoeft niet meteen huiswaarts te trekken. “We zetten dit jaar nog harder in op muzikale tussenstops en een grote après-koerse”, vertellen de organisatoren. “Vanaf de middag zijn familie en vrienden gratis welkom om samen te genieten van ons verdere programma.”

De Italiaanse klassieker Strade Bianche wordt op groot scherm getoond en er wordt een kleine fietsbeurs ingericht. “Daar ontdek je verschillende fietsmerken, gadgets en kledij. Ons programma stopt trouwens niet na de wedstrijd op tv. ’s Avonds kunnen de echte feestbeesten nog een versnelling hoger schakelen op onze spetterende afterparty.”

Leuke prijzen

Meer info en tickets vind je op www.stradevivebikefest.com. Koffie, Kwaremont-biertje en frietjes zijn inbegrepen in de prijs. Er wordt ook voorzien in een fietsparking, afspuitstanden en douches. Wie in voorverkoop boekt, maakt kans op leuke prijzen. Leden van Cycling Vlaanderen ontvangen een korting op hun fietsticket.