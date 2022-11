Derde editie Seniorenbeurs is meevaller

De derde editie van de Wervikse Seniorenbeurs, op vrijdag 4 november, was een meevaller. Er waren heel wat infostanden voor 55-plussers aanwezig. De vorige editie dateerde al van 2016. De Seniorenbeurs ging twee keer door in de toenmalige zaal Labyrinth in de Vlamingenstraat en nu in de stadszaal Oosthove.

Schepen van Sociale Zaken Lien Deblaere (Vooruit) zag dat het goed was en bezocht onder meer de stand van de seniorenadviesraad met vlnr Nicole Lampole, May Vanneste en Francroise Bonduelle (GF)

Een enthousiaste werkgroep zette zijn schouders onder de organisatie van de stedelijke seniorenadviesraad, lokaal dienstencentrum De Kim (Wervik) en De Spie (Geluwe), met steun van de stad Wervik. Daarnaast kon de werkgroep rekenen op het engagement van een aantal vrijwilligers.

Evaluatie

“Er was meer volk in de voormiddag, en daar is er een goede reden voor”, aldus centrumleider Ilse Casteleyn van De Kim. “De wekelijkse vrijdagmarkt vond toen plaats, waardoor heel wat mensen eens binnensprongen. Nu gaan we evalueren en mogelijks komt er binnen drie jaar een nieuwe editie.”

Onder andere woon- en zorgcentrum Mater Amabilis, woon- en zorgbedrijf Wervik, Familiehulp, iMens, Familiezorg, Wit-Gele Kruis, Triamant Geluwe, Beweeg meer, buurthuis De Kier, mantelzorgwerking Allabadinne en De Flieflotterdoos, Vief Wervik, Neos Wervik en Geluwe, Okra Wervik en Geluwe, Splus Wervik, Vl@s Wervik en Samana hadden een stand op de beurs. (EDB)