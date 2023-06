Derde editie Dierenwelzijndorp in Komen kon alweer op heel wat animo rekenen

Van tips en advies over het houden van huisdieren tot het beschermen van de walvissen. In het Dierenwelzijndorp in Komen, een initiatief dat door de gemeentelijke dierenwelzijnsraad op poten werd gezet, kon iedereen terecht voor zowel een losse babbel als concrete informatie.

Het concept was ondertussen reeds toe aan een derde editie en kon, naar jaarlijkse gewoonte, op heel wat animo rekenen. Waar vorig jaar nog de nadruk werd gelegd op het belang van het steriliseren van katten, mocht het Dierenwelzijndorp dit jaar enkele internationale namen verwelkomen.

“Net zoals vorig jaar lag de kern van het initiatief vooral op informatie en preventie.” Arnaud Castelain, voorzitter van de gemeentelijke raad, was blij te kunnen rekenen op de internationale belangstelling. “Nog veel te vaak leven heel wat mensen in de onwetendheid wanneer we spreken over materie zoals dierenwelzijn. Tijdens het Dierenwelzijndorp verzamelden verschillende organisaties zich, van het lokale asiel tot een vereniging van dierenartsen, om zo de bezoekers te informeren over de regelgeving en de verplichtingen die verbonden zijn aan het houden van dieren. Nieuw dit jaar was ook de aanwezigheid van enkele grote, internationale namen zoals Sea Shepherd. Deze organisatie verwierf naam en faam door hun doortastende strijd tegen de illegale walvisjacht, iets wat velen enkel kennen van op TV. Hier konden bezoekers spreken met vrijwilligers van die organisaties, waar ze aandacht luisterden naar hun vaak ijzingwekkende verhalen.”