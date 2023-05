Derde editie BK Streetrace op pinkstermaandag

Op pinkstermaandag 29 mei wordt voor de derde keer het Belgisch kampioenschap Streetrace georganiseerd in Zarren. Jong en oud komt aan z’n trekken in deze wedstrijd en achteraf is er tijd voor een feestje.

“Bij een streetrace wordt een relatief kort parcours van ongeveer 2,5 km afgelegd op een mountainbike”, aldus organisator Auke Theuninck (33) uit Zarren. “Het parcours gaat over verharde en onverharde wegen met onderweg een aantal hindernissen, zowel natuurlijke als kunstmatige. Hierdoor wordt de streetrace een mooie uitdaging voor de deelnemers en is het ook aantrekkelijk voor het publiek.”

“Wat de hindernissen betreft, kan ik al meegeven dat we onder andere stellingen, schorsbak, wasbord en een kombocht voorzien. Tijdens onze derde editie wordt opnieuw gestreden voor de Belgische titel, zowel bij de jeugd, dames en alle leeftijden van de heren. Wie echter niet zo competitief is ingesteld, kan deelnemen aan de Fun-reeks.”

Afterparty

“Met de Fun-reeks willen we teruggaan naar de essentie van het mountainbiken, dat betekent gewoon genieten zonder enig competitiegevoel. Nieuw dit jaar is een loopfietsenrace voor kleuters tussen 3 en 6 jaar. Al deze jonge deelnemers krijgen een medaille, een diploma en een drankje. Inschrijven hiervoor kan de dag zelf en een fietshelm is ook bij onze jonge sportievelingen verplicht. Om het goede verloop van de race te waarborgen, is er in elke reeks een maximumaantal deelnemers voorzien.

Het BK Streetrace start om 10.30 uur, de laatste wedstrijd wordt gereden om 16 uur. Het is ook mogelijk om het evenement als VIP mee te maken, terwijl we in onze feesttent ook een afterparty organiseren van 16 tot 22 uur.”

(Jeffrey Dael)

www.bkstreetracezarren.com