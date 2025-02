Derde Bloom Fair van 2025 komt naar Menen

De Bloom Fairs, spirituele beurzen waar bewustwording en spiritualiteit centraal staan, trekt het hele jaar door Vlaanderen. De derde Bloom Fair van dit jaar gaat door op zondag 9 februari in Park Ter Walle in Menen.

“Die dag kan de bezoeker zich verwachten aan een inspirerende dag vol workshops, lezingen en ontmoetingen. De beurs belooft steeds een unieke ervaring voor iedereen die antwoorden zoekt op levensvragen of zijn blik wil verruimen”, zegt Eva Vanooteghem, hoofdredacteur Bloom Magazine en organisator van de Spirituele Bloom Fairs & Festivals. Spiritualiteit gaat over het vinden van authenticiteit en richting in een steeds veranderende wereld, volgens Eva. “Met de Spirituele Bloom Fairs creëren we een plek waar geest, lichaam en ziel samenkomen. Juist in onzekere tijden is de zoektocht naar innerlijke kracht en zingeving belangrijker dan ooit. Spiritualiteit is geen vaag begrip, maar een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke groei. Bij Bloom geloven we dat het niet alleen antwoorden biedt, maar ook een brug slaat naar een vervullend leven.”

community

Bloom, ooit bekend als Para-Astro, is al 37 jaar een toonaangevend platform voor spirituele ontwikkeling in Vlaanderen en Nederland. Wat begon in 1987 met de visie van dr. Daniël Vanooteghem, wordt sinds 2011 geleid door zijn dochter Eva. Onder haar leiding is Bloom uitgegroeid tot een bloeiende community waar spiritualiteit, persoonlijke groei en holistisch denken centraal staan. “De Spirituele Bloom Fairs zijn zo ontworpen om tegemoet te komen aan een breed scala aan interesses en behoeftes, met focus op bewustwording, persoonlijke groei en spiritualiteit. Bezoekers zullen op die dag dus kunnen rekenen op inspirerende workshops, lezingen en demonstraties, een gevarieerd aanbod van spirituele producten en een warme en open sfeer. Er is ook een cateringpunt voorzien voor een hapje en een drankje. Dus iedereen is meer dan welkom”, besluit Eva. (NV)

Van 10 tot 17.30 uur, J. en M. Sabbestraat 163a, Menen. Toegang: 10 euro. Info: contact@bloom.be, www.bloom.be, 056 48 49 52 of 0476 37 93 22.