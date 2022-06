Derde BeneFIETS voor Dieter De Cauderlierfonds

Samen met een groepje enthousiastelingen organiseert Phyline De Cauderlier op zondag 26 juni de derde uitgave van het evenement ‘BeneFIETS’. De opbrengst gaat naar het Dieter De Cauderlierfonds voor hersentumoren.

Op 25 augustus zal het precies vijf jaar geleden zijn dat Dieter De Cauderlier op 32-jarige leeftijd overleed. Dieter groeide op tot een sociale, actieve gast in Deerlijk, werkte als gemeentearbeider, maar in maart 2015 veranderde alles voor hem. Na een plotse epilepsieaanval stelden artsen een hersentumor vast. Dieter ging de strijd aan en won die ook, maar in 2017 nam de ziekte opnieuw de bovenhand met een fatale afloop tot gevolg.

“Om het onderzoek een duwtje in de rug te geven, organiseerden wij, als familie en vrienden, in 2016 een benefietevenement”, verduidelijkt Phyline De Cauderlier. “Onder het motto Bewegen is gezond ontstond de idee om een fiets- en wandeldag te organiseren. Dat leidde uiteindelijk tot BeneFIETS. Dieter was een fervente wielertoerist en via deze weg werd hij ook betrokken in het eerste BeneFIETS-avontuur.”

Al 40.000 euro

“Het werd een succes en we konden een cheque van 19.000 euro overhandigen aan prof. Johan Menten, die onderzoek doet naar hersenstamtumoren. In juli 2018 kwam er een tweede editie en dat evenement leverde 21.000 euro op. Dat werd het startbedrag van het fonds dat we met Dieters naam oprichtten: het Dieter De Cauderlierfonds voor hersentumoren. De derde uitgave van BeneFiets moest in 2020 worden afgeblazen door de coronaperikelen, maar nu zijn we er toch weer helemaal klaar voor.”

“Ook dit keer gaat de opbrengst integraal naar hetzelfde doel. De beproefde succesformule blijft behouden: fietsen of wandelen voor het goede doel of gewoonweg langskomen en genieten van spijs, drank en livemuziek op ons hopelijk zonnige terras. De Kazerne in het centrum van de gemeente is dit keer the place to be. Vanaf 8 uur kan er gewandeld worden: 5 km met fotozoektocht of 15 km. Ook de fietsers komen aan hun trekken. Er zijn drie tochten voorzien: 15 km, 35 km (met tussenstop) en 70 km (met bevoorrading). We hopen op een ruggensteuntje van de weergoden zodat het een topeditie wordt.”

Info: www.benefietsen.be – info@benefietsen.be