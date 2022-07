Departement Omgeving geeft vergunning voor aanleg van wijkpark Ten Boomgaard in Sint-Michiels

Het Departement Omgeving heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van het wijkpark Ten Boomgaard in Sint-Michiels. De plannen verontrusten enkele buurtbewoners, zij vrezen voor de verzakking van hun gronden.

Tegen de heraanleg van de site Kerkebeek is een bezwaarschrift ingediend: buurtbewoners vrezen dat een bemaling van de grond voor verzakkingen zal leiden. Zij reageren dan ook ontzet op de vergunning van het Vlaams Departement Omgeving en vrezen dat er geen rekening gehouden werd met hun bezorgdheid.

Amfibiepoel

De vergunning behelst onder meer de creatie van een amfibiepoel en de aanleg van een zwevend wandelpad, maar ook het plaatsen van kokosrollen, betonnen funderingen en steenbestorting langs de Kerkebeek in Sint-Michiels. Het nieuwe wijkpark met een oppervlakte van 21.500 m² zal zich situeren tussen het dolfinarium en de Dorpsstraat.

“Het wordt een voorbeeldproject waarbij natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand gaan. Een fijne, groene plek voor jong en oud, waarbij het de bedoeling is de Kerkebeek een centrale rol te geven in het publieke leven van Sint-Michiels”, vertelde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) vorig jaar bij de voorstelling van de plannen.

Lessen in open lucht

Het ontwerp vertrekt vanuit het openleggen van de Kerkebeek, die nu onder het fietspad loopt. Ook het bestaande speelplein ter hoogte van de stedelijke basisschool wordt opgewaardeerd. “Hier willen we een soort amfitheater creëren met ovalen zitelementen. De school kan er dan lessen organiseren in de open lucht, maar het zal ook dienst kunnen doen voor evenementen. Daarnaast komen er enkele natuurlijke spelelementen zoals houten wipjes, een touwenparcours en een klimladder. Op die manier willen de kinderen pikkelen om het park te ontdekken”, aldus nog Van Volcem.

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) probeert de verontruste buurtbewoners gerust te stellen: “De bemaling maakte geen deel uit van deze aanvraag en dus ook nog niet van de vergunning die het Departement Omgeving op 19 juli verstrekt heeft. De bemaling zal nog afzonderlijk worden aangevraagd en beoordeeld worden.”

Inspraak?

Buurtbewoner Sandra Everaert is nog niet geheel gerutgesteld: “Het feit dat de bemaling geen deel uit maakt van de vergunningsaanvraag is het probleem : wij hadden destijds dezelfde bedenkingen bij het dossier van de serviceflats in onze buurt.”

De plannen voorzien een zwevend wandelpad over de Kerkebeek. © Departement Omgeving

“Stad Brugge dient een dossier in vindt na alle problematiek van de vorige aanvraag van de serviceflats, waarin stad Brugge ons uiteindelijk gelijk gegeven heeft, het nog niet nodig om dan als overheid een voorbeeld te zijn : een dossier waar er al zeker sprake is van bemaling ook effectief een behoorlijke studie in te steken zodanig dat zeker ook de nodige maatregelen kunnen genomen worden bij het uitvoeren van de werken om de omliggende woningen te vrijwaren van enige vorm van schade of wat dan ook.

“Eerst de aanvraag indienen zonder de bemaling mee op te nemen : vergunning krijgen en geen voorwaarden die opgelegd worden betreffende de bemaling, want maakt geen deel uit van de aanvraag. Bemaling kan dan gewoon ingediend worden via een melding, zonder openbaar onderzoek, dus hebben wij geen inspraak meer.”

Schepen Franky Demon reageert: “Daarin kan ik u volgen. Onze stadsdienst heeft ook aangedrongen om de bemalingsaanvraag erbij op te nemen….”