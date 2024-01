Dentergemstraat vormt één hechte buurt

De bewoners uit de Dentergemstraat vormen al jaren een heel hechte buurt. Het goede buurtschap komt echter niet vanzelf, daar moet aan gewerkt worden. In de Dentergemstraat worden de banden nauwer aangehaald door de jaarlijkse organisatie van de nieuwjaarsreceptie die intussen aan haar 21ste editie toe is Vele jaren was de feestlocatie gevestigd op de hoeve van landbouwer Vanspeybrouck, maar sinds een vijftal jaar heeft schrijnwerker Giovanni Degroote zijn verwarmde werkatelier opengesteld voor de nieuwjaarsreceptie. Maar liefst veertig gezinnen, wat goed was voor 80 man, zakten af naar de feestlocatie, waardoor het atelier gezellig gevuld zat. De nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd door Giovanni Degroote, Valérie Vanhoecke, Bert Hoste en Véronique Eeckhout. Op de foto zien we de Dentergemstraat op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. (CLY/foto CLY)