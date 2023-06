Dentergemse winnaars Maand van de Markt ontvangen 175 euro aan prijzen

Inwoners Jetty Van Renterghem en Raoul Desmet kwamen tijdens de Maand van de Markt in april shoppen tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt in Wakken en ontvingen zo een wedstrijdformulier. Het bleek een heuse meevaller, want ze wonnen elk maar liefst 175 euro aan bonnen.

Op dinsdag 13 juni ontving burgemeester Koenraad Degroote de winnaars in het Sociaal Huis Wegwijs voor een kleine receptie en de overhandiging van de prijzen. Raoul Desmet vroeg zijn vrouw in zijn plaats de prijs in ontvangst te nemen, wat ze uiteraard met veel plezier deed.

De gelukkigen kunnen de komende tijd aan elk kraam op de markt 25 euro aan bonnen uitgeven. Ze kunnen terecht bij Vleeswaren Benny, Kaashandel Lieven, Marianne Textiel, Viswaren Geert en Linda, Fruit Marleen en Krist, Fruit Wim en Leen en Kip aan Spit.