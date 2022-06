Dentergemse burgemeester schrijft boek over beeldhouwer Delafontaine

In het Archief in Dentergem werd het boek over het leven en werk van kunstenaar Gustaaf Delafontaine voorgesteld. Het boek, geschreven door burgemeester Koenraad Degroote, vertelt het levensverhaal van de beeldhouwer die exact 50 jaar geleden overleed en werpt een blik op zijn nog bewaarde kunstwerken.

Gustaaf Delafontaine werd geboren in Dentergem in 1887, maar bracht de laatste 50 jaar van zijn leven door in Menen, waar hij sinds zijn dood in 1972 ook begraven ligt. “Toch is hij een rasechte Dentergemnaar, die niet in de vergetelheid mag geraken”, zegt Koenraad Degroote. Ter ere van de 50ste verjaardag van zijn overlijden eert de burgemeester Delafontaine dan ook met een boek. “Tijdens een gesprek op de kermis drie jaar geleden kwam zijn naam ter sprake, waarna het boekidee tot stand kwam.”

Werk van drie jaar

En van het een kwam het ander. Drie jaar was de burgemeester zoet met het boek. “Er kwam heel wat opzoekingswerk aan te pas. Gelukkig had ik drie jaar de tijd, want mijn tijd als burgemeester is beperkt. Op die manier kon ik uiteindelijk toch stelselmatig aan het boek werken. Tijdens de coronaperiode was ik ook meer thuis. Dan werkte ik aan het boek.”

Het resultaat is een boek van 141 pagina’s, doorspekt met illustraties. “Er wordt een overzicht gegeven van zijn leven, maar ook van zijn vele werken”, aldus Degroote. “Delafontaine had namelijk werken in zowat 30 West-Vlaamse gemeenten. Daarnaast renoveerde hij ook heel wat kerkschatten die na WO I beschadigd geraakten. Men spreekt nu vaak van een ambassadeur van West-Vlaanderen, maar hij was dat in zijn tijd zeker ook.”

Gustaaf Delafontaine © gf

Hoewel hij in 1922 naar Menen verhuisde, waar hij lesgever was in wat onder zijn invloed een soort Menense beeldhouwschool genoemd werd, blijft Delafontaine volgens Degroote een grote naam in de Dentergemse geschiedenis. “Hij heeft na zijn vertrek immers een goede band behouden met de gemeente. Ook zijn er nog heel wat van zijn werken bewaard.”

Naast een boek krijgt Delafontaine ook een tentoonstelling in het archief in Dentergem. Die werd op 3 juni geopend, wanneer ook het boek voorgesteld werd. De tentoonstelling is vanaf dan drie weken lang te bezoeken tijdens de openingsuren van het archief. Op zondag 5 juni werd in de Statiestraat – aan de geboorteplaats van Delafontaine – dan weer een gedenkplaat onthuld. (TM)

Het boek kost 25 euro en is te verkrijgen door storting op BE13 1030 3876 8039 met vermelding ‘boek Delafontaine’ en het adres.