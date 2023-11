Dentergem onthult gedenkplaat voor priester Hugo Verriest

De gemeente Dentergem heeft een gedenkplaat onthuld voor priester Hugo Verriest. De voorvechter van de Nederlandse taal stierf honderd jaar geleden. Naar aanleiding van dat jubileum vindt momenteel een tentoonstelling over hem plaats in de kerk van Wakken.

Heemkundige Kring Bourgondisch Erfgoed organiseert de herdenkingstentoonstelling. Hugo Verriest leefde van 1840 tot 1922. Hij was tussen 1888 en 1895 priester in Wakken. Naast de expo vond op zaterdag 28 oktober ook de onthulling van een herdenkingsplaat plaats op de hoek van de Hugo Verrieststraat en de Markegemstraat. Verriests sociale betrokkenheid ging verder dan taalactivisme. Hij zette zich ook in voor de armen en zieken in zijn parochie.