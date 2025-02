Denk mee over de toekomst van de vier parochiekerken in Lo-Reninge: “Laat je ideeën horen tijdens kapittelavonden”

Lo-Reninge telt vier parochiekerken, maar sinds januari vindt in elke kerk nog slechts een keer per maand een eucharistieviering plaats. Tijdens vier kapittelavonden in maart, waarop alle inwoners welkom zijn, wordt nagedacht over de toekomst van de vier kerken. “We willen hiermee mensen die ideeën hebben rond de herwaardering van de kerkgebouwen bij elkaar brengen en hen de kans geven om in gesprek te gaan met de stuurgroep”, zegt priester Luc Frenay.

Dit voorjaar vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de vier parochiekerken in Lo-Reninge. Het lokaal kerkbestuur, de lokale overheid en de lokale geloofsgemeenschap willen samen schrijven aan een toekomstverhaal voor de vier kerken in de gemeente. Om dit te kunnen doen, willen ze elke inwoner van Lo-Reninge betrekken die zich verbonden voelt met deze belangrijke plekken tijdens vier zogenaamde kapittelavonden.

“We willen met de kapittelavonden de mensen die ideeën hebben rond de (her)waardering van het kerkgebouw in hun omgeving bijeen brengen en hen de kans geven om in gesprek te gaan met de stuurgroep van het Kapittel”, zegt E. H. Luc Frenay, meewerkend priester in Lo-Reninge en Merkem St.-Bavo. “Die organisatie begeleidt zowel de stad Lo-Reninge als de bestuursleden van de vier kerkfabrieken en de pastorale verantwoordelijken van elke parochie. De bedoeling is om tot een evenwichtig kerkenbeleidsplan te komen dat nodig is voor het meerjarenplan van 2026-2031.”

Uitdagingen

Nadenken over de parochiekerken in Vlaanderen, en dus ook in Lo-Reninge, kwam er onder impuls van de Vlaamse overheid. Zowel de voormalige minister Diependaele alsook de huidige Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Ben Weyts zetten met hun beleid in op één van de grootste uitdagingen inzake erfgoed. Vanuit de Vlaamse overheid vraagt men aan de kerk- en de lokale besturen om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de steden en gemeenten. Bij de opmaak van de volgende meerjarenplannen zijn de gemeenten verplicht om zo’n kerkenbeleidsplan te hebben. Ook de Vlaamse bisschoppen onderschrijven het belang om de toekomst te verkennen van de bijna 1.800 parochiekerken die Vlaanderen telt.

“De bedoeling is om tot een evenwichtig beleidsplan voor de kerken te komen”

“Elke invulling van de functionaliteit van kerkgebouwen moet enerzijds afgetoetst worden aan het beleid van het bisdom Brugge, in casu het pastoraal plan van de pastorale eenheid St.-Pieter Groot-Diksmuide, en anderzijds aan de budgettaire ruimte voor de kerkfabrieken”, verduidelijkt priester Luc Frenay. “Bij elke stap worden diverse groepen geconsulteerd en worden deze bevindingen overlegd in het kernkapittel. Het is dus van groot belang dat elke inwoner deze kans ter harte neemt en naar de kapittelavonden komt om zo de kerk als gebouw met meerdere invullingen qua gebruik of doel op de kaart te zetten.”

Dromen

In het vormen van een toekomstbeeld wordt dus geluisterd naar iedereen die op één of ander manier verbonden is met de vier parochiekerken van Lo-Reninge. Vandaar dat per parochiekerk en gemeenschap een kapittelavond wordt georganiseerd. De avonden vinden telkens van 18.30 tot 21.30 uur plaats in de parochiekerken. Door de restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk van Lo wordt uitgeweken naar ontmoetingscentrum De Zuidhoeve.

Tijdens de Kapittelavonden zijn alle ideeën en dromen voor de toekomst van de parochiekerk welkom. De avonden vinden plaats op dinsdag 4 maart in de Sint-Rictrudiskerk in Reninge, dinsdag 11 maart in de Sint-Bartholomeuskerk in Pollinkhove, dinsdag 18 maart in ontmoetingscentrum De Zuidhoeve in Lo en op donderdag 25 maart in de Sint-Barnabaskerk in Noordschote. Inschrijven is wel verplicht en kan online via www.lo-reninge.be/kapittelavonden, bij het onthaal van het administratief centrum of telefonisch op het nummer 058 28 80 20. Voor alle aanwezigen worden broodjes voorzien.