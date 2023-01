Denk mee over de toekomst van de stedelijke begraafplaats in Blankenberge

Nog tot 29 januari kan je via de website van Stad Blankenberge jouw mening geven over de stedelijke begraafplaats in de Scharebrugstraat.

Het lokaal bestuur stelde recent een ontwerpbureau aan voor de herinrichting, met de bedoeling er ‘een eigentijdse en groene oase van rust’ van te maken. “Klassieke graven verdwijnen omdat steeds meer mensen kiezen voor een vorm van crematie. We vinden het belangrijk om ook voor hen een mooie plek te creëren”, klinkt het.

De begraafplaats moet in de toekomst een uitnodigend park worden waar nabestaanden sereen afscheid kunnen nemen en troost vinden en waar bezoekers aangenaam kunnen wandelen en verpozen.