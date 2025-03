Denise viert haar 100ste verjaardag in RVT Sint-Jozef

Op maandag 24 februari werd Denise Rommel in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef feestelijk in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag.

Denise groeide op in een warm gezin aan de Kortrijksestraat in Oostkamp en was de jongste van zes kinderen, met twee zussen en drie broers. Haar vader, Cyriel Rommel, was destijds gemeenteontvanger in Oostkamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd haar jongste broer, Valère, in plaats van zijn broer André gedeporteerd naar Duitsland, waar hij helaas overleed.

Denise ging naar school in Eeklo, waar ze op internaat zat. “Waarom precies Eeklo weet ik niet, dat was toen nu eenmaal zo”, blikt ze terug. Op 5 oktober 1945, op twintigjarige leeftijd, trad ze in het huwelijk met Willem Standaert. “Ik herinner me nog goed dat ik op het gemeentehuis van Oostkamp werd aangekondigd als ‘de minderjarige Denise Rommel’”, vertelt ze met een glimlach. Na hun huwelijk vestigde het koppel zich in de Patersonstraat in Moerbrugge. Samen kregen ze twee zonen: Eddy en Valère, die werd vernoemd naar haar overleden broer. Haar man Willem runde samen met zijn broer een plantenkwekerij, terwijl Denise met veel liefde voor haar gezin zorgde.

Heilig bloed

Denise stond altijd klaar voor haar dierbaren. Ze bezocht dagelijks haar moeder, Emma Carlier, en was een steunpilaar voor haar kinderen en kleinkinderen. Frietjes bakken ’s avonds laat, pannenkoeken maken voor de kleinkinderen, niets was haar te veel. Toen haar echtgenoot Willem een trombose kreeg, waakte ze jarenlang trouw aan zijn bed. Ook haar zus Godelieve, die vanuit Brussel terug naar de streek verhuisde, bezocht ze elke dag, zelfs toen die in het rusthuis verbleef. Daarnaast zorgde ze voor rector Libert Bruyneel van de Heilige Bloedkapel en nam ze soms plaats bij het Heilig Bloed, een taak die ze met toewijding vervulde en waar ze nog steeds trots op is.

Na een periode in een serviceflat woont Denise sinds vier weken in RVT Sint-Jozef. Met haar warme persoonlijkheid wordt ze door iedereen op handen gedragen. Ze geniet volop van de wekelijkse bezoekjes van haar twee kinderen, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Een gouden hart, geliefd bij velen: Denise viert haar honderdste verjaardag omringd door liefde en bewondering.