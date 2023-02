Denise blaast 101 kaarsjes uit in Middelkerkse WZC Tara

Op 12 januari werd Denise Debbaut 101 jaar. Ze werd geboren in Maldegem in een gezin van vier kinderen.

Haar ouders hadden een veehandel en verhuisden naar Diksmuide. Na haar huwelijk verhuisde Denise naar Duitsland, maar ze keerde uiteindelijk terug naar België. Haar hobby was kledij maken. Het geheim van een lang leven volgens Denise? “Normaal leven, alles lusten en af en toe een pintje.” Sinds 5 januari verblijft Denise in WZC Tara in Wilskerke. (foto LC)