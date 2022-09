Denemarken wint wereldkampioenschap barbecue in Torhout

Het team Smoke it All uit Denemarken heeft in een uitgelaten sfeer het wereldkampioenschap barbecue in Torhout gewonnen, een organisatie door de plaatselijke Fielesoofen in samenwerking met het stadsbestuur. Drie dagen lang was het op de koppen lopen in het barbecuedorpje omheen het stadskantoor en het zwembad.

Duizenden mensen genoten van de culinaire hapjes die de ongeveer 70 deelnemende teams verkochten, terwijl ze de zes gerechten in het kader van het WK bereidden: vis, kip, ribbetjes, varken, rund en dessert.

The Juice Brothers uit het Antwerpse houden de Belgische eer hoog

De driedaagse werd gepresenteerd door streekgenote Sabine Goethals, die zondagavond ook de slotceremonie leidde. Tijdens die plechtigheid lieten vooral de vele teams uit Zuid-Amerika zich luidop horen. Maar hoe enthousiast ze ook waren, het goud, het zilver en het brons in de einduitslag bleven in Europa.

Derde werden The Juice Brothers uit het Antwerpse, meteen een Belgisch team in de top drie. Geïnspireerd op de legendarische Blues Brothers zorgden ze niet enkel voor heel wat muziek en show, maar bovenal voor heerlijke barbecuegerechten.

De tweede plaats was voor Austrian Barbecue Culture uit Oostenrijk, kortweg Grill ABC. En de wereldtitel ging zoals gezegd naar het team Smoke it All uit Denemarken. De jury vond die ploeg over de zes gerechten heen er met kop en schouders bovenuit steken.

West-Vlaamse teams vallen naast de prijzen

Er werden ook trofeeën per gerecht uitgereikt. Die gingen naar Zwitserland (vis), Qlinaria uit België (kip), Zwitserland (ribbetjes), Chili (varkensvlees), Denemarken (rundsvlees) en Duitsland (dessert). De prijs voor het team dat voor de grootste sfeer zorgde, uitgereikt door de Fielesoofen, werd meer dan terecht toegekend aan een niet te temperen ploeg uit Chili.

De drie West-Vlaamse teams De Moaten uit Torhout, Los Pollos Hermanos uit Torhout en Smoky Wizards uit Zwevezele deden keihard hun best, maar vielen naast de prijzen.