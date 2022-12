Den Bloten Aas huldigt kampioenen

In hun lokaal café Madrid nabij de plaats van Passendale huldigden de leden van kaartersclub Den Bloten Aas hun kampioenen van het seizoen 2022.

De primus werd Franky Beyts terwijl Roger Vuylsteke op de tweede plaats eindigde. Op de derde stek vonden we Patrick Vanbelle terwijl Dennis Vanloot op de vierde plaats belandde, ook Danny Warmoes viel in de prijzen op de vijfde plaats.

Eerste dame was Sabine Menu terwijl Cecile Vandevelde de rode lantaarn mee naar huis mocht nemen. We bemerken de spelende leden in het gezelschap van secretaris Thérèse Viaene aan hun lokaal café Madrid tijdens de viering. De eerstvolgende kaarting vindt plaats op vrijdag 2 december om 19 uur in hun lokaal.

(ZB/foto ZB)