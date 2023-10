Dementievriendelijke wandeling ingehuldigd in Staden: “Herinneringen uitwisselen”

Op Wereld Alzheimer Dag lanceerde de werkgroep dementie een dementievriendelijke wandeling. De tocht van 3,5 kilometer is rolstoeltoegankelijk en nodigt personen met dementie, hun familie en zorgverleners uit om samen op pad te gaan. Het ophalen en bespreekbaar maken van herinneringen vormt de rode draad doorheen de wandeling.

“Met de wandeling willen we barrières en drempels rond dementie wegwerken”, vertelt zorgschepen Martine Zoete (Open VLD). “Dat doen we door dementie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Daartoe bundelden we de krachten met lokale partners die expertise hebben rond dementie: Kerckstede, woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, woonzorgcentrum De Oever, dienstencentrum ‘t Scharnier en lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke. Ze gingen samen als werkgroep aan de slag om een eerste gezamenlijke actie uit te werken: een dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke.”

Erfgoedapp

De wandeling nodigt personen met dementie, hun familie en zorgverleners uit om samen op tocht te gaan en herinneringen uit te wisselen om dichter naar elkaar toe te groeien. Personen met dementie kunnen immers vaak nog veel vertellen over herinneringen aan vroeger wat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde vergroot. Een opzet dat ook bijval kreeg van erfgoedcel TERF, die met haar project Erfgoedlijnen Midwest acht thema’s naar voren schuift die de regio Midden-West-Vlaanderen historisch verbinden. Ze tonen waar we vandaan komen en leggen de link met vandaag en de toekomst. Zo krijgt elke stopplaats op de wandeling een erfgoedlijn mee en kan je de wandeling ook digitaal afleggen met de gratis Erfgoedapp. Daarbij krijg je ook audiofragmenten te horen die herinneringen oproepen. De 3,5 kilometer lange wandeling loopt langs negen stopplaatsen en is rolstoeltoegankelijk. Starten kan aan De Oever of aan Kerckstede in de Slijperstraat. Daar vind je het startbord met folders. De werkgroep heeft alvast plannen om ook een wandeling uit te werken voor de deelgemeente Westrozebeke.” (Carl Bruneel)