Dement-Zie doorbreekt het taboe rond dementie in Meulebeke

Met de tentoonstelling Dement-Zie wil Infopunt Dementie in wzc De Zonnewende het taboe rond dementie doorbreken.

Naar aanleiding van de Wereld Alzheimerdag kwamen in 2022 de leerlingen van het vierde leerjaar uit de Meulebeekse basisscholen naar De Zonnewende voor een doedag rond dementie. Nadien maakten de leerlingen een creatieve interpretatie van hun opgedane ervaringen. Tot eind februari zijn hun kunstwerkjes te bewonderen in het wzc. Daarna worden ze op andere locaties in Meulebeke tentoongesteld.

“Het was van meet af aan onze bedoeling om via leuke activiteiten de kinderen in contact te brengen met het fenomeen dementie”, aldus ergotherapeut Isabel Vermaete. “Na hun bezoek hebben de leerlingen elk hun eigen kunstwerk gemaakt over hoe zij naar dementie kijken. Dit initiatief leert ons om op een andere manier te kijken naar dementie. Daarom hebben we de werken verzameld.”

Ventileren

“Kinderen zijn de volwassenen van morgen, dit betekent dat we nu al moeten werken met hen aan een warme omgeving voor personen met dementie”, pikt dementieconsulent Meredith Delaere in. “Info op maat geeft aanleiding tot warme momenten. Maandelijks organiseren we een koffietafel waarop vooral de mantelzorgers welkom zijn om eens te ventileren. Onze volgende koffietafel staat geprogrammeerd op 13 februari om 14 uur in het restaurant van Ter Deeve.”

“Dit is een gratis en ongedwongen contactmoment voor iedereen die zorg draagt voor mensen met dementie. Op die manier werken we samen met het gemeentebestuur aan een dementievriendelijk Meulebeke.” (LB)